奧運游泳／美國男子個人項目僅奪1金 飛魚直言：很失望

2024巴黎奧運游泳項目已告一段落，但身為游泳強權的美國在男子個人項目表現卻失去往年光彩，擁有28枚奧運獎牌的美國游泳名將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）針對今年的獎牌荒表示，對美國隊的表現很失望。

今年美國在男子游泳個人項目僅靠著芬克（Bobby Finke）在1500公尺自由式以破世界紀錄的14分30秒67奪下金牌，也是唯一一面，成為1956年墨爾本奧運後，美國在游泳個人項目的最差表現。美國男子游泳團隊在上屆東京奧運豪奪6金，今年一眾選手紛紛落馬，令人大感意外。

菲爾普斯在受訪時直言，他對於本屆的成績感到很失望，「這幾年我一直強調一件事，每個國家都正迎頭趕上。美國身為這項運動長期的代表國，我們達成了許多事情，而其他國家也都能完成了。由衷的希望我們在2028年能重回領先地位。」

美國本屆男子游泳唯一亮點是芬克，他在1500公尺項目破世界紀錄，也摘下美國在男子游泳項目的唯一一面金牌。 法新社

雖然對美國隊今年的表現頗有微詞，但飛魚也稱讚芬克的優異表現：「太難以置信了。這是整屆奧運會上最優秀的游泳成績，能夠打破他擅長項目的世界紀錄。他準備的相當充足，希望其他運動員準備得更加充分來迎戰2028年。」