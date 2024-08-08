巴黎奧運／游泳、射擊兩項目 創造最多新紀錄

紀錄就是拿來突破的！巴黎奧運至此同樣也有許多紀錄被改寫，最多新紀錄的項目發生在游泳與射擊。雖然在巴黎淺池難度提升，但至7日游泳已有超過15次紀錄更新，又以中國新飛魚潘展樂於自由式連破奧運紀錄與世界紀錄最為驚人；射擊有近10個新紀錄添上，女子10米空氣手槍更是雙破紀錄，同為南韓的金牌、銀牌選手一次超車東奧金牌的紀錄。

中國新飛魚逆轉美國

紀錄就是用來突破的，不斷有後浪於巴黎奧運推高歷史紀錄！根據《AP新聞網》報導，最多新紀錄改寫的項目是游泳與射擊。過往被視為美國奪牌庫的游泳，不再如此宰制，雖然仍是游泳獎牌榜第一、萬年第二還是澳洲，但差距已經拉近，而中國更是迎頭趕上，首度來到雙位數獎牌，其中，「中國新飛魚」潘展樂更震驚世界。

雖然今年巴黎泳池是淺池，要推高紀錄的難度上升，但才剛20歲的潘展樂於男子100米自由式2度破紀錄，先是以46秒92，改寫「美國新水怪」德萊索在東奧寫下的奧運紀錄，隨後在決賽更上層樓，以46秒40刷新自己年初在世錦賽寫下的世界紀錄。潘展樂隨後在男子4人混合100接更展現誇張潛力，作為最後一棒，出發前團隊排第3，潘展樂全程繳出45秒92、逆轉美國奪金，砍斷美國該項十連霸的霸業。

法水神掃4金破2紀錄

法國游泳代表團本屆也收穫滿滿，位居游泳獎牌榜第三，主因是2屆世錦賽冠軍、地主新水神馬爾尚發威，這位年僅22歲的地主水神雙破「飛魚」菲爾普斯的紀錄，這位男子400米個人混合世界紀錄保持人，輕鬆游出4分02秒95奪金，雖未再破個人生涯紀錄，但也足以改寫飛魚在北京奧運的4分03秒84，隨後馬爾尚於男子200米混合游出1分54秒06奪金，也打破飛魚京奧的紀錄，個人帶走總計4金1銅。

被追近霸權的美國泳隊也還是有破紀錄，芬克在男子1500米自由式游出14分30秒67、刷新中國好手孫楊在倫敦奧運的紀錄，也是20年來這項目首位衛冕成功的選手。女團在4人混接則是改寫自己泳隊在2019年寫下的世界紀錄（推進了接近一秒）。本屆收下雙金的自由式女王萊德姬也是突破自我，她在女子1500米自由游出15分30秒02，改寫自己在東奧寫下的奧運紀錄，狠狠再快約4.5秒。

韓射擊金銀都破紀錄

射擊也有近10次紀錄改寫，以南韓選手雙破紀錄最驚人，女子10米空氣手槍決賽晉級的8位選手中，南韓獨佔2位，分別是年紀最小的吳藝真（19歲）和年紀最大的金藝智（31歲），她們展現南韓射擊的宰制力，吳藝真以243.2環摘金，因為冷酷射擊模樣而爆紅的媽媽射手金藝智，射出241.3環奪銀，都超車奧運紀錄：俄籍選手維塔莉娜在東奧寫下的240.3環。

我國也有好手打開國家首面射擊獎牌的紀錄，29歲的李孟遠在男子定向飛靶資格賽射出124分，突破個人生涯最佳紀錄，也追平奧運資格賽的紀錄，這位首度進軍奧運的台灣神槍手有一顆大心臟，以遞補方式拿到巴黎奧運資格，上場後成大黑馬，決賽對拼2位美國好手，可惜最後兩槍失誤，但他拿到的銅牌已是台灣代表團的紀錄，等待更多射擊後輩能跟上。

【更多精采內容，詳見 】