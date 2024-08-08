奧運跆拳道／來頭不小！場上驚見「台灣女神級裁判」網暴動：又美又專業

奧運仍如火如荼進行中，台灣選手也有好表現，至少進帳6面獎牌，是史上次佳成績，在關注比賽同時，有網友發現在一場女子跆拳道49公斤級轉播時，場上出現了一名「女神級」的裁判，一查驚覺她來自台灣，而且連兩屆都登上奧運。

網友在社群平台「threads」發文，在一場女子跆拳道49公斤級克羅埃西亞對上突尼西亞的比賽當中，發現了一位來自台灣的裁判，驚呼「好年輕也好漂亮！」

不少人看到影片也大讚，「怎麼辦大家都在看裁判」、「她是很努力也很棒的女生」、「也是台灣之光耶！」、「好美好專業！」、「裁判太美了吧」，也有人表示「能擔任國際裁判不容易，通常都要擁有國家級教練等級才能同時擁有同等資格」。

根據聯合新聞網報導，這名裁判名為巫雨庭，是來自苗栗縣內知名跆拳道教練巫雙貴的女兒，今年30歲，她曾在東京奧運獲聘擔任跆拳道國際裁判，今年巴黎奧運再度獲聘，也是國內首位「連莊」擔任奧運跆拳道的國際裁判。