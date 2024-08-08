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奧運網球／約克維奇達成「金滿貫」 總統宣布將為他蓋博物館

聯合新聞網／ 綜合報導
約克維奇奪金後身披國旗，接受眾人歡呼。 法新社
約克維奇奪金後身披國旗，接受眾人歡呼。 法新社

塞爾維亞37歲傳奇球星約克維奇Novak Djokovic）成功奪下本屆奧運網球男單金牌，補上生涯最後一塊榮耀拼圖，成為史上第5位完成「金滿貫」的傳奇球星。塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）也宣布：「我們已針對建造約克維奇的博物館進行初次討論，期許這座博物館成為城市的新景點。」

武契奇補充：「馬略卡島（Mallorca）首府帕爾馬（Palma）有紀念納達爾（Rafael Nadal）的博物館。我們將依據約克維奇的豐功偉業，來展示他為國家所做貢獻，同時吸引更多遊客。」這座博物館將坐落在約帥出生的貝爾格勒市（Belgrade），武契奇也希望這座博物館能趕在2027年的貝爾格勒世界博覽會前開幕。

生涯斬獲24座大滿貫的約帥，被塞爾維亞的民眾們視為傳奇人物，也時常出席國內的運動賽事。此次是他連續第5屆奧運參戰，終於奪得首面金牌，成為自1988年網球重返奧運以來，史上最年長的單打冠軍。

約克維奇以37歲高齡成為奧運網球史上最年長的單打冠軍。 新華社
約克維奇以37歲高齡成為奧運網球史上最年長的單打冠軍。 新華社

而約帥達成的「金滿貫」成就指的是在澳網、美網、溫網以及法網的四大賽事奪冠外，還得在奧運網球項目奪金，在約帥前也僅有4人達標，分別是德國女將葛拉芙（Steffi Graf）、美國傳奇阿格西（Andre Agassi）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和美國女傳奇小威廉絲（Serena Williams）。

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