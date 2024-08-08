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奧運桌球／日無緣爭金！絕對領先遭瑞典逆轉 張本崩潰爆哭「整個虛脫」
日本桌球男子團體代表在準決賽碰上瑞典隊，在經歷三個多小時的纏鬥後，最終慘遭瑞典逆轉，以2比3吞下敗仗，最多只能爭取銅牌。落敗當下，日本主將張本智和更當場情緒崩潰，在場上痛哭。
根據日本媒體「東京體育」報導，日本隊戶上隼輔和篠塚大登組成的雙打，先是拿下第一點。接著王牌張本扛下第二點也輕取對手，很快取得二連勝聽牌。不料接下來第三、四點日本隊都輸球，在定生死的最終決戰，張本又敗給瑞典的謝爾貝里（Anton Källberg），慘遭瑞典隊連追三點逆轉。
賽後，張本難掩失落情緒，喪氣地說「甚至覺得死掉會比較輕鬆的話，寧願死一死……如果能夠不必接受這個現實的方法，只有死路一條的話，那也只能這樣……」至於接下來的銅牌戰，他表示「現在的心情完全提不起勁。已經完全虛脫了。但也只能說努力看看」。
不過張本也說，只要他們三個人睡過一覺，明天就會恢復了。本屆奧運桌球男子團體賽，接下來將上演中國和法國的四強對決，落敗的一方只能和日本拚銅牌，獲勝者則晉級決賽與瑞典隊爭金。
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