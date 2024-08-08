巴黎奧運／「起司優格多、美味豐富」 日選手為選手村伙食平反：沒那麼差

巴黎奧運風波不斷，特別是關於供餐部分，從開幕至今就招致不少批評，甚至還傳出有的國家乾脆自備廚師支援代表團。不過日本自由車代表選手橋本英也，近來倒是在社群網站上平反，認為伙食沒有外界說的那麼糟糕。

根據日本媒體「體育日本」報導，這幾天因為參加奧運，他在個人社群網站上分享一些照片，其中就包括在奧會期間的餐點。橋本表示，外界評價兩極的奧會供餐，他自己認為相當美味，而且非常豐盛。

另外，橋本特別中意現場有許多優格、起司可以選擇，很符合法式的飲食習慣。後續又繼續公開其他餐點，內容包括蛋料理、雞胸肉、青豆、紅蘿蔔、葡萄乾，以及飲料、藍莓和優格等等。

本次巴黎奧運的供餐飽受爭議，一度傳出英國隊因不滿現場提供生肉，乾脆自備廚師支援。義大利泳將塞康（Thomas Ceccon）則批評房間太熱、伙食難吃，英國游泳選手佩迪（Adam Peaty）更爆料在魚裡發現蟲子。橋本的這些意見，是少有的正面評價。