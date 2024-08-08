巴黎奧運／前後都是臉！法國隊水上芭蕾「人臉泳帽」無死角看鏡頭 嚇壞觀眾

巴黎奧運賽事如火如荼，地主法國隊在6日的水上芭蕾決賽中，以非常「前衛」的服裝造型嚇壞觀眾。

根據《加拿大家園》報導，巴黎奧運6日舉行水上芭蕾決賽，其中地主法國隊的泳帽造型相當引人注目。法國隊全體成員戴上「人臉泳帽」，不論什麼角度，都會有一張臉面對鏡頭，讓人產生隨時被盯著的感覺。

這種「雙面人」的造型引起廣大關注，有人覺得毛骨悚然，也有人大讚有創意。

賽後法國隊選手受訪表示，希望透過這個造型展現水上芭蕾的多樣性，向世界展示法國的創意與特性。

巴黎奧運水上芭蕾實施全新規則，團體項目加總「技術自選」、「自由自選」和「特技體操規定動作」3個項目的評分，總分最高的隊伍獲得金牌。法國隊最終以886.6487的積分獲得第4名。

地主法國隊在6日的水上芭蕾決賽中戴「人臉泳帽」相當吸睛。路透

地主法國隊在6日的水上芭蕾決賽中戴「人臉泳帽」相當吸睛。路透

地主法國隊在6日的水上芭蕾決賽中戴「人臉泳帽」相當吸睛。路透

地主法國隊在6日的水上芭蕾決賽中戴「人臉泳帽」相當吸睛。路透