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奧運桌球／孫穎莎圈粉無數 簽名卡炒至6萬！網友花9萬抽卡終抽中

香港01／ 撰文／朱加樟
孫穎莎。新華社
孫穎莎。新華社

中國大陸桌球運動員孫穎莎圈粉無數，據近日大陸媒體報導，孫穎莎親筆簽名卡已被炒到上萬元人民幣（約4萬5千元新台幣），更有網友分享了自己在直播間花費2萬元人民幣（約9萬元新台幣）最終抽中「孫穎莎小卡」的經歷。

陸媒《海報新聞》報導，8月5日，抖音博主「打工仔小張」在網上分享了自己在直播間花費2萬元人民幣（約9萬元新台幣）最終抽中「孫穎莎小卡」的經歷。影片內容顯示，她本次在直播間抽的「小卡」價格為每盒3999元人民幣（約1萬8千元新台幣），總共抽了5盒，其中包括孫穎莎、鄧雅文、鄒敬園等運動員的親筆簽名小卡，還有可能附帶運動員的衣服物料切片。

有網友對其抽到「孫穎莎小卡」表示羡慕，有人評論：「孫穎莎的這張卡現在卡淘賣12550元人民幣（約5萬7千元新台幣）」，也有不少網友對其花費幾萬元買小卡的行為表示不理解：「一萬塊錢就為了買張卡片？」

報導又指，在球星卡交易平台「卡淘」上搜索發現，一張帶有孫穎莎簽名字樣及衣料的卡片價格經過44次出價已被競拍至13655.88元人民幣（約6萬2千元新台幣）。

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文章授權轉載自《香港01》

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