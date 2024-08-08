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奧運女籃／美國88比74擊敗奈及利亞 晉級4強寫59連勝

中央社／ 巴黎7日綜合外電報導
美國女籃代表隊（圖）今天於巴黎奧運8強賽，以88比74擊敗奈及利亞，晉級4強賽。 法新社
美國女籃代表隊（圖）今天於巴黎奧運8強賽，以88比74擊敗奈及利亞，晉級4強賽。 法新社

美國女籃代表隊今天於巴黎奧運8強賽，在中鋒威爾森的「雙十」表現帶領下，以88比74擊敗奈及利亞，順利晉級4強賽，並且寫下奧運賽事59連勝。

世界排名第一的美國女籃由WNBA球員組成，志在衛冕金牌，奈及利亞則世界排名第12，是首支闖進奧運女籃8強的非洲球隊。

在這場實力懸殊的比賽，美國首節就以26比17取得領先，之後以52比33結束上半場，第3節進一步將比分拉大至76比48。

儘管奈及利亞在第4節拼命追分，但美國最終仍以88比74擊敗對手，寫下奧運賽事59連勝，順利闖進4強賽。

美國女籃以WNBA拉斯維加斯王牌隊中鋒威爾森（A'ja Wilson）20分、10籃板「雙十」表現最佳，同屬拉斯維加斯王牌的楊恩（Jackie Young）也有15分進帳。

在本場比賽結束後，奧運女籃4強已全部出爐。美國將在4強對決澳洲。今天稍早時，地主隊法國以84比71淘汰德國，將於4強賽出戰比利時。

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