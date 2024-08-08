奧運女籃／比利時79比66擊退西班牙 闖進4強

中央社／ 巴黎7日綜合外電報導
比利時隊陣中大將梅塞曼。 法新社
比利時隊陣中大將梅塞曼。 法新社

比利時隊陣中大將梅塞曼（Emma Meesseman）今天在巴黎奧運女籃8強賽，一開場便連續命中2記三分球，為比賽定下基調，終場比利時就以79比66擊退西班牙，晉級4強。

比利時女籃隊過去從未闖進奧運8強，近年來靠著梅塞曼的表現，國際賽成績節節攀升，東京奧運排名第7，一年後的女籃世界盃晉升第5，去年的歐洲籃球錦標賽（Euro Basket）更是一舉奪冠。

綜合美聯社與巴黎奧運官網報導，梅塞曼今天繳出19分表現，未能延續她在奧運女籃連7場比賽至少20分的紀錄；林斯肯斯（Kyara Linskens）也為比利時挹注19分；德萊爾（Antonia Delaere）與范洛（Julie Vanloo）各貢獻13分。

美國職籃NBA前球星、現為國際奧林匹克委員會（IOC）委員的賈索（Pau Gasol）在場邊觀看同胞比賽，但西班牙隊表現不盡人意，最終遭到淘汰。

西班牙女籃是2016年里約奧運銀牌得主，東京奧運以第6名作收。陣中的古絲塔芙森（Megan Gustafson）今天繳出全場最高的21分，卡索拉（Maite Cazorla）也為西班牙貢獻13分。

比利時隊4強賽對手為地主法國隊和德國隊的勝方。而澳洲隊稍早擊敗塞爾維亞隊晉級4強，下一戰的對手端視美國對決奈及利亞誰勝出而定。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 巴黎奧運／陳念琴獲第五面獎牌 國光獎金目前已發出9190萬元
▪ 奧運羽球／熱情球迷從早到晚守家門 王齊麟：請給一些私人空間
▪ 羽球／返高雄老家受陳其邁迎接 戴資穎：不可能沒退役的一天
▪ 巴黎奧運／現金、房車和鑽石 各國奧運金牌選手獎勵比一比
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 1金4銅排名39 看中華隊本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

延伸閱讀

奧運桌球／陳思羽不留遺憾 鄭怡靜應會再戰下屆奧運

奧運桌球／與偶像王曼昱纏鬥 簡彤娟首次奧運不滿意

奧運輕艇／無緣奧運1千公尺單人C艇決賽 賴冠傑：4年後更強

奧運拳擊／陳念琴巴黎奧運摘銅 竹市加碼獎勵金至50萬元

相關新聞

花都隨筆／法網球場改打拳 觀眾縱情吶喊

網壇傳奇約克維奇才剛在這裡掛上生涯首面奧運網球男單金牌，法網中央球場菲利普—夏特里埃在短短兩天內就從網球場化身為拳擊擂台...

奧運跳水／全紅嬋衛冕 哥哥穿紅色西裝驚喜現身：為妹煮湛江白切雞慶功

8月6日晚巴黎奧運會女子10米跳台比賽中，中國選手全紅嬋施展「水花消失術」，以425.60分摘金衛冕成功。 為了給妹妹加油，全紅嬋的哥哥全進華瞞著妹妹來到現場，而且一身紅色西裝十分隆重。看到妹妹奪冠

奧運滑板／巴黎奧運成小學「畢業旅行」 11歲滑板女將鄭好好：玩的非常開心

滑板在上屆東京奧運首度登場，令不少體育迷眼前一亮。今屆巴黎奧運會女子滑板公園賽6日在協和廣場引來成績已經底定的決賽。來自澳洲年僅14歲的翠爾（Arisa Trew）奪金，成為今年巴黎奧運目前最年輕的金牌得主。

奧運籃球／澳洲女籃85比67擊敗塞爾維亞 晉級4強

奧運女籃8強賽澳洲今天對決塞爾維亞，澳洲靠著史密斯獨得22分及抓下13個籃板技壓全場的表現，帶領澳洲以85比67淘汰塞爾...

奧運輕艇／奧運初體驗無緣晉級 賴冠傑仍寫紀錄

身為我國首位踏上奧運舞台的輕艇競速選手，賴冠傑今天預賽沒能直接取得晉級準決賽的門票，台灣時間晚上的8強賽雖滑進4分鐘內，...

奧運體操／拜爾絲和隊友向金牌「俯首稱臣」挨轟 前第一夫人蜜雪兒力挺

美國體操女王拜爾絲5日在巴黎奧運女子競技體操地板項目屈居第二，跟摘銅的隊友崔爾斯（Jordan Chiles）在賽後頒獎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。