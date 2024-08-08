奧運女籃／比利時79比66擊退西班牙 闖進4強

比利時隊陣中大將梅塞曼（Emma Meesseman）今天在巴黎奧運女籃8強賽，一開場便連續命中2記三分球，為比賽定下基調，終場比利時就以79比66擊退西班牙，晉級4強。

比利時女籃隊過去從未闖進奧運8強，近年來靠著梅塞曼的表現，國際賽成績節節攀升，東京奧運排名第7，一年後的女籃世界盃晉升第5，去年的歐洲籃球錦標賽（Euro Basket）更是一舉奪冠。

綜合美聯社與巴黎奧運官網報導，梅塞曼今天繳出19分表現，未能延續她在奧運女籃連7場比賽至少20分的紀錄；林斯肯斯（Kyara Linskens）也為比利時挹注19分；德萊爾（Antonia Delaere）與范洛（Julie Vanloo）各貢獻13分。

美國職籃NBA前球星、現為國際奧林匹克委員會（IOC）委員的賈索（Pau Gasol）在場邊觀看同胞比賽，但西班牙隊表現不盡人意，最終遭到淘汰。

西班牙女籃是2016年里約奧運銀牌得主，東京奧運以第6名作收。陣中的古絲塔芙森（Megan Gustafson）今天繳出全場最高的21分，卡索拉（Maite Cazorla）也為西班牙貢獻13分。

比利時隊4強賽對手為地主法國隊和德國隊的勝方。而澳洲隊稍早擊敗塞爾維亞隊晉級4強，下一戰的對手端視美國對決奈及利亞誰勝出而定。