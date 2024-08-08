聽新聞
test
0:00 / 0:00

花都隨筆／法網球場改打拳 觀眾縱情吶喊

聯合報／ 特派記者劉肇育
羅蘭加洛斯中央球場菲利普-夏特里埃變身為拳擊擂台，迎接來自全球的頂尖拳手與拳迷。記者季相儒／攝影
羅蘭加洛斯中央球場菲利普-夏特里埃變身為拳擊擂台，迎接來自全球的頂尖拳手與拳迷。記者季相儒／攝影

網壇傳奇約克維奇才剛在這裡掛上生涯首面奧運網球男單金牌，法網中央球場菲利普—夏特里埃在短短兩天內就從網球場化身為拳擊擂台，從昨天起在此舉辦廿場拳擊賽事，並頒發出十三個量級金牌，帶給今年打進四強賽的拳手最特別的體驗。

巴黎奧運拳擊賽事從昨天凌晨移師到網球紅土聖地羅蘭加洛斯舉行，也是奧運自一九○四年將拳擊列入正式比賽以來，首度將拳擊賽移至網球場進行，首日賽事就吸引超過上萬民眾進場朝聖，比賽氛圍更讓包括我國選手陳念琴在內的參賽選手直呼過癮。

羅蘭加洛斯中央球場過去就曾舉辦過不少知名拳擊賽事，第一場拳擊賽更要追溯到球場落成後的兩年後（西元一九三一年），其中包括被公認是法國史上最偉大拳手之一的賽爾登就曾在羅蘭加洛斯出賽，而近年中央球場菲利普—夏特里埃在增添了可伸縮式頂棚後，更是讓巴黎奧運籌備會決定將拳擊賽事移至此舉行的關鍵因素。

多次舉辦拳擊賽的經驗為後盾，菲利普—夏特里埃球場用地板覆蓋最具特色的紅土地，蓋上頂棚、架上擂台後，加上在網球場上幾乎不可能見到的聲光特效，讓人難以將之與那座納達爾拿了十四座冠軍的網球紅土聖地做出連結。

至於在觀賽氛圍上，相較於被視為「貴族運動」的網球，有不少觀賽禮儀上的限制，可以放縱吶喊的拳擊賽事在此舉行，也讓觀眾有了在羅蘭加洛斯「吵鬧無罪」的理由。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 巴黎奧運／陳念琴獲第五面獎牌 國光獎金目前已發出9190萬元
▪ 奧運羽球／熱情球迷從早到晚守家門 王齊麟：請給一些私人空間
▪ 羽球／返高雄老家受陳其邁迎接 戴資穎：不可能沒退役的一天
▪ 巴黎奧運／現金、房車和鑽石 各國奧運金牌選手獎勵比一比
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 1金4銅排名39 看中華隊本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點 約克維奇 納達爾 陳念琴

延伸閱讀

奧運拳擊／晚上10點50才比賽 陳念琴：是我睡覺時間

奧運拳擊／獎牌戰移師羅蘭蓋洛斯 陳念琴：覺得像世界冠軍

中華隊7日賽程 林郁婷力拚金牌戰門票 桌球女團8強戰大魔王

奧運網球／約克維奇晉級男單決賽 將與阿爾卡拉斯爭金

相關新聞

花都隨筆／法網球場改打拳 觀眾縱情吶喊

網壇傳奇約克維奇才剛在這裡掛上生涯首面奧運網球男單金牌，法網中央球場菲利普—夏特里埃在短短兩天內就從網球場化身為拳擊擂台...

奧運跳水／全紅嬋衛冕 哥哥穿紅色西裝驚喜現身：為妹煮湛江白切雞慶功

8月6日晚巴黎奧運會女子10米跳台比賽中，中國選手全紅嬋施展「水花消失術」，以425.60分摘金衛冕成功。 為了給妹妹加油，全紅嬋的哥哥全進華瞞著妹妹來到現場，而且一身紅色西裝十分隆重。看到妹妹奪冠

奧運滑板／巴黎奧運成小學「畢業旅行」 11歲滑板女將鄭好好：玩的非常開心

滑板在上屆東京奧運首度登場，令不少體育迷眼前一亮。今屆巴黎奧運會女子滑板公園賽6日在協和廣場引來成績已經底定的決賽。來自澳洲年僅14歲的翠爾（Arisa Trew）奪金，成為今年巴黎奧運目前最年輕的金牌得主。

奧運籃球／澳洲女籃85比67擊敗塞爾維亞 晉級4強

奧運女籃8強賽澳洲今天對決塞爾維亞，澳洲靠著史密斯獨得22分及抓下13個籃板技壓全場的表現，帶領澳洲以85比67淘汰塞爾...

奧運輕艇／奧運初體驗無緣晉級 賴冠傑仍寫紀錄

身為我國首位踏上奧運舞台的輕艇競速選手，賴冠傑今天預賽沒能直接取得晉級準決賽的門票，台灣時間晚上的8強賽雖滑進4分鐘內，...

奧運體操／拜爾絲和隊友向金牌「俯首稱臣」挨轟 前第一夫人蜜雪兒力挺

美國體操女王拜爾絲5日在巴黎奧運女子競技體操地板項目屈居第二，跟摘銅的隊友崔爾斯（Jordan Chiles）在賽後頒獎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。