花都隨筆／法網球場改打拳 觀眾縱情吶喊

網壇傳奇約克維奇才剛在這裡掛上生涯首面奧運網球男單金牌，法網中央球場菲利普—夏特里埃在短短兩天內就從網球場化身為拳擊擂台，從昨天起在此舉辦廿場拳擊賽事，並頒發出十三個量級金牌，帶給今年打進四強賽的拳手最特別的體驗。

巴黎奧運拳擊賽事從昨天凌晨移師到網球紅土聖地羅蘭加洛斯舉行，也是奧運自一九○四年將拳擊列入正式比賽以來，首度將拳擊賽移至網球場進行，首日賽事就吸引超過上萬民眾進場朝聖，比賽氛圍更讓包括我國選手陳念琴在內的參賽選手直呼過癮。

羅蘭加洛斯中央球場過去就曾舉辦過不少知名拳擊賽事，第一場拳擊賽更要追溯到球場落成後的兩年後（西元一九三一年），其中包括被公認是法國史上最偉大拳手之一的賽爾登就曾在羅蘭加洛斯出賽，而近年中央球場菲利普—夏特里埃在增添了可伸縮式頂棚後，更是讓巴黎奧運籌備會決定將拳擊賽事移至此舉行的關鍵因素。

多次舉辦拳擊賽的經驗為後盾，菲利普—夏特里埃球場用地板覆蓋最具特色的紅土地，蓋上頂棚、架上擂台後，加上在網球場上幾乎不可能見到的聲光特效，讓人難以將之與那座納達爾拿了十四座冠軍的網球紅土聖地做出連結。

至於在觀賽氛圍上，相較於被視為「貴族運動」的網球，有不少觀賽禮儀上的限制，可以放縱吶喊的拳擊賽事在此舉行，也讓觀眾有了在羅蘭加洛斯「吵鬧無罪」的理由。