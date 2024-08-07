奧運跳水／全紅嬋衛冕 哥哥穿紅色西裝驚喜現身：為妹煮湛江白切雞慶功

8月6日晚巴黎奧運會女子10米跳台比賽中，中國選手全紅嬋施展「水花消失術」，以425.60分摘金衛冕成功。

為了給妹妹加油，全紅嬋的哥哥全進華瞞著妹妹來到現場，而且一身紅色西裝十分隆重。看到妹妹奪冠，全進華喜極而泣表示要做白切雞給妹妹慶功。

昨晚比賽結束，頒獎禮後不少觀眾將玩偶丟給全紅嬋，祝賀她奪冠。正在開心收玩偶的全紅嬋，突然看到看台上穿着一套紅色西裝的大哥。

哥哥在看台上想將國旗拿給妹妹，但全紅嬋連連擺手表示，「別扔國旗」。全紅嬋開心問哥哥，是怎麼來的；哥哥直接回道「坐飛機來的」。看到全紅嬋得獎，哥哥激動流淚，妹妹也安慰說「你別哭，別哭」。全紅嬋哥哥哭著告訴妹妹，給她帶了番薯。

全進華哽咽地向《南方都市報》記者說，妹妹這一路走來不容易，小小年紀就離家訓練，現在登上國際舞台，全家人都特別為她驕傲。他更表示，為給妹妹奪冠慶功，「我親自燒豬和做湛江的白切雞給她吃」。

據悉，怕影響妹妹備戰，全紅嬋哥哥這次是瞞著妹妹悄悄來到巴黎。他表示，沒有買到雙人賽門票，6日好不容易能夠進場給妹妹加油，且妹妹的名字有「紅」，再加上中國五星旗為紅色，便特意穿了一套紅色西服入場。

全紅嬋也在賽後表示，家人都沒有出過國，哥哥突然出現讓她很驚訝，看到哥哥喜極而泣，她也忍不住哭了，表示「他平時很關心我，也盡最大能力滿足我」。

作為廣東湛江人，哥哥一身整齊的紅色西裝讓網民大讚，「是頂級配置」「廣東人秒懂這身衣服的含金量」；還有網民稱，哥哥的紫色衣服是在說妹妹「指（紫）定行」。而二人妙問妙答也被稱「好可愛」。

網友評論

哥哥全套紅西裝仲打埋呔真喺頂級配置了 廣東人表示這是重要場合的頂級配置，一般結婚才能一見 白切雞才是奧運跳台冠軍的最高禮遇 這真的屬於廣東人的最高禮儀了 湛江的經典：番薯 這真的是頂配，還是紅色的西裝，要知道廣東人出門都是短袖短褲配拖鞋 據說兩廣地區逢年過節或是大事小情就會做白切雞。

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文章授權轉載自《香港01》