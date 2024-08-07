奧運籃球／澳洲女籃85比67擊敗塞爾維亞 晉級4強
奧運女籃8強賽澳洲今天對決塞爾維亞，澳洲靠著史密斯獨得22分及抓下13個籃板技壓全場的表現，帶領澳洲以85比67淘汰塞爾維亞並晉級4強。
綜合法新社與巴黎奧運官網報導，澳洲女籃國家隊第2節表現格外優異，可說是大勝對手18分並晉級4強的關鍵。
敗戰的塞爾維亞整場比賽確實並未給對手帶來麻煩，因澳洲全場助攻累計22次，並且站上罰球線25次罰進22球，高下立判。
史密斯（Alanna Smith）獨得22分並抓13個籃板都是全場最高，還有4次助攻和2次抄截及2次阻攻。
澳洲女籃曾於2000、2004與2008年的奧運摘銀，不過2012年倫敦奧運鍍銅後，這是她們首度晉級準決賽。
至於這支娘子軍拚進9日的4強賽後，下一戰的對手，將端視美國對決奈及利亞誰勝出而定，屆時獲勝的隊伍將晉級最後決賽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言