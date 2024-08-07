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奧運籃球／澳洲女籃85比67擊敗塞爾維亞 晉級4強

中央社／ 巴黎7日綜合外電報導
澳洲女籃晉級。 路透
澳洲女籃晉級。 路透

奧運女籃8強賽澳洲今天對決塞爾維亞，澳洲靠著史密斯獨得22分及抓下13個籃板技壓全場的表現，帶領澳洲以85比67淘汰塞爾維亞並晉級4強。

綜合法新社與巴黎奧運官網報導，澳洲女籃國家隊第2節表現格外優異，可說是大勝對手18分並晉級4強的關鍵。

敗戰的塞爾維亞整場比賽確實並未給對手帶來麻煩，因澳洲全場助攻累計22次，並且站上罰球線25次罰進22球，高下立判。

史密斯（Alanna Smith）獨得22分並抓13個籃板都是全場最高，還有4次助攻和2次抄截及2次阻攻。

澳洲女籃曾於2000、2004與2008年的奧運摘銀，不過2012年倫敦奧運鍍銅後，這是她們首度晉級準決賽。

至於這支娘子軍拚進9日的4強賽後，下一戰的對手，將端視美國對決奈及利亞誰勝出而定，屆時獲勝的隊伍將晉級最後決賽。

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