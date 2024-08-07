奧運體操／頒獎台咬金牌讓中國女將好驚訝 超萌反應一夕爆紅

巴黎奧運體操女子平衡木決賽，義大利選手達瑪托（Alice D'amato）與艾絲波提托（Manila Esposito）分別奪下金牌與銅牌，中國18歲選手周雅琴則摘下銀牌。頒獎典禮時，周雅琴可愛舉動畫面在網路上被瘋傳。

達瑪托和艾絲波提托一起做出常見的咬獎牌動作，周雅琴看到她們咬金牌一臉吃驚和困惑，不過她迅速模仿起這個動作，將銀牌放到嘴邊，沒有真的咬下去。

This will forever be my favorite Olympic video of all time pic.twitter.com/djstKnBMzY — Historic Vids (@historyinmemes) 2024年8月6日

有推特帳號分享這段5秒影片並寫道，「這將永遠成為有史以來我最愛的奧運影片。」沒想到共吸引近2000萬瀏覽量，網友們也紛紛表示，「她多麼天真可愛」、「自然的反應總是會得到喜歡」、「太可愛了，讓我忍不住微笑」。