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奧運田徑／馬拉松競走混合接力首亮相 西班牙組合奪冠

中央社／ 巴黎7日綜合外電報導
西班牙組合馬丁和培瑞斯今天在巴黎奧運的馬拉松競走混合接力比賽奪金。 新華鎮社
西班牙組合馬丁和培瑞斯今天在巴黎奧運的馬拉松競走混合接力比賽奪金。 新華鎮社

西班牙雙料世界冠軍組合馬丁（Alvaro Martin）和培瑞斯（Maria Perez）今天在巴黎奧運的馬拉松競走混合接力比賽中，以近1分鐘優勢奪得金牌，這是該項目首次在奧運亮相。

路透社報導，培瑞斯在比賽的最後一圈拉開距離，西班牙最終以2小時50分31秒走完全程。

這兩名西班牙選手在去年的布達佩斯世界田徑錦標賽（World Athletics Championships），分別贏得男子與女子20公里及35公里競走冠軍。

厄瓜多的平塔多（Brian Pintado）和莫雷洪（GlendaMorejon）以2小時51分22秒摘銀，澳洲的高里（Rhydian Cowley）和蒙塔格（Jemima Montag）則以2小時51分38秒拿下銅牌。

法新社報導，培瑞斯和莫雷洪兩人在第4棒，也是最後一段賽程展開勢均力敵的對決，這段比賽沿著塞納河畔（Seine River）進行，途經巴黎市中心的艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）。

然而，由於莫雷洪只差一張紅牌就會被罰進入競走罰時區，她為保住銀牌決定穩扎穩打，使得培瑞斯最終將她甩開。

培瑞斯在比賽的最後一段加速前進，接著在終點線前1公里拋開墨鏡，帶著微笑與揮舞旗幟的西班牙粉絲擊掌。粉絲們敲打賽道旁的紙製隔板，發出如雷鳴般的慶祝聲。

馬拉松競走混合接力取代以往的男子50公里競走，每支隊伍的一男一女選手須各自完成兩段賽程，在艾菲爾鐵塔下方來回，總長度為馬拉松長跑的42.195公里。

西班牙組合馬丁和培瑞斯今天在巴黎奧運的馬拉松競走混合接力比賽奪金。 美聯社
西班牙組合馬丁和培瑞斯今天在巴黎奧運的馬拉松競走混合接力比賽奪金。 美聯社

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