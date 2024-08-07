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奧運田徑／哈佛畢業逐夢6年有成 美湯瑪絲奧運女子200公尺奪金

中央社／ 巴黎6日綜合外電報導
美國選手湯瑪絲。 新華社
美國選手湯瑪絲。 新華社

美國選手湯瑪絲（Gabrielle Thomas）今天在巴黎舉行的奧運田徑女子200公尺項目取得輝煌勝利，勇奪生涯奧運首金，是兒時偶像菲麗絲2012年倫敦奧運200公尺奪金以來，首位在奧運短跑項目封后的美國女子選手。

湯瑪絲以21.83秒佳績，力壓跑出22.08秒的聖露西亞好手艾佛瑞德（Julien Alfred）。湯瑪絲的美國隊友布朗（Brittany Brown）則以22.20秒成績摘銅。

艾佛瑞德（Julien Alfred）3日才在100公尺短跑項目以10秒72的成績摘金，為加勒比海島國聖露西亞勇奪史上第1面獎牌。

今年27歲的湯瑪絲3年前在東京奧運贏得銅牌，參加奧運是湯瑪絲兒時觀看同是非裔田徑選手菲麗絲（Allyson Felix）比賽後為自己設定的目標。

湯瑪絲賽後告訴記者：「這是一種難以置信的感覺，我非常興奮。如果今天沒有得到這面金牌，我不知道該怎麼辦」

「我真的不敢相信，因為奧運金牌是我連作夢都沒想到的事，但我也知道，為了拿到這面金牌，我有多努力。」

「這是6年努力的結果，埋頭苦幹，參加無比激烈的比賽，不斷督促自己再接再厲，此刻在這裡，我終於達成目標。這是我生命中最快樂的一刻。」

「我不認為比賽過程會更圓滿。教練告訴我，我唯一需做的是取得領先，漂亮的抵達終點，我做到了。我甚至不知道對手在那裏，我專心致志，越過終點線，那是我唯一記得的事情。」

湯瑪絲從起跑線衝刺而出，在轉彎處便取得大幅領先，到終點前直線跑道仍展現體力與速度，讓想攜雙金返國的艾佛瑞德輸得心服口服。

湯瑪絲是在非裔母親一再鼓勵下，才勉強展開田徑生涯，因為母親看到她在足球場上速度驚人。

湯瑪絲告訴記者，她在哈佛大學接受田徑訓練，曾多次想退出，因為展開職業生涯後，自我意識太強，難以適應集體訓練，並告訴經紀人她想退出，另謀出路。ˉ

湯瑪絲在哈佛大學取得神經科學和全球衛生學士學位後，前往德州大學奧斯汀分校（(The University ofTexas at Austin）取得碩士學位，研究不同族群的睡眠型態。她在奧斯汀期間做了明智抉擇，加把勁接受田徑訓練。

在主要對手、兩度獲得世界田徑錦標賽女子200公尺冠軍的牙買加田徑女將傑克森（Shericka Jackson）4日退賽後，湯瑪絲察覺這是千載難逢的奪金機會，絕不能錯失。

不過時代（Time）雜誌報導，她在奪金前夜極度興奮，未在選手村過夜，而是在男友住處，討論如何處理這種情緒。男友在耶魯大學就讀時曾打美式足球。

湯瑪絲在賽後，不認為是傑克森退賽才贏得大賽首金，畢竟她今年表現出色，包括上月在鑽石聯賽（Diamond League）逆轉超越艾佛瑞德，勇奪金牌。

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