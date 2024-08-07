巴黎奧運／傳阿湯哥體育館屋頂玩命演出 閉幕移交會旗
巴黎奧運11日將進行閉幕式，盛傳「阿湯哥」湯姆克魯斯將在法國國家體育場屋頂上以玩命特技參與演出，預料會以令人難忘的鋪排將會旗轉交給下屆主辦城巿洛杉磯。
在沿著塞納河（Seine River）壯麗登場的史上最夢幻奧運開幕式兩週後，壓軸的閉幕式又將給世人帶來什麼驚喜，受到全球矚目。
法新社報導，閉幕式流程會簡短許多，以比較傳統的風格在法國國家體育場（Stade de France）舉行。
藝術總監喬里（Thomas Jolly）透露，閉幕式是「驚奇」和「反烏托邦」的結合，意味在開幕表演的歡樂調性出現失禮的批評之後，將會增添若干黑暗元素。巴黎奧運開幕式吸引創紀錄的全球逾10億目光。
喬里最近透露一點閉幕式情節讓記者「聞香」，其中一個場景描繪「時空旅人降臨地球，發現奧運歷史遺跡」，並有特技演員修復奧運五環的橋段。
據報這場演出將會出動逾100名舞者、馬戲團員和其他演員，空中表演、壯盛布景和炫麗燈光秀都是一定要的。
繼加拿大鐵肺歌后席琳狄翁（Céline Dion）、流行樂天后女神卡卡（Lady Gaga）、法國流行天后中村阿雅（Aya Nakamura）在開幕式驚喜獻唱，閉幕式預料也會請來超級大咖。
阿湯哥已經多次在奧運演出，外界很自然地會將這位最不怕死好萊塢巨星與2024巴黎、2028洛杉磯奧運聯想在一起。
美國媒體報導，湯姆克魯斯（Tom Cruise）早就開始為此準備，屆時會以驚心動魄的特技，將奧運五環旗移交給洛杉磯。
可能現身的好萊塢演出嘉賓還包括饒舌歌手史奴比狗狗（Snoop Dogg）、男神雷恩葛斯林（RyanGosling）和女友伊娃曼德絲（Eva Mendes）、女星莎朗史東（Sharon Stone）等。據說流行樂天后碧昂絲（Beyonce）也將登台，不過這項傳言未經證實。
據「巴黎人報」（Le Parisien），兩個最受矚目的法國音樂團體空氣樂團（Air）和鳳凰樂團（Phoenix）已確定會在閉幕式表演。
巴黎奧運開幕式中有一橋段，表演者被指以譏諷手法重現文藝復興時期的藝術家達文西（Leonardo daVinci）名作「最後的晚餐」（The Last Supper）耶穌和門徒共進最後一餐的畫面，引發爭議。主辦單位將會努力不再重蹈出現那種爭議的覆轍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言