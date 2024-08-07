奧運摔角／中斷日本角力女神94連勝 印度女將金牌戰因體重超標失格

印度角力女將佛加特（Vinesh Phogat）闖進巴黎奧運女子50公斤級自由式摔角決賽，但她賽前因體重超標，資格被取消。

尋求衛冕的日本角力女神須崎優衣賽前94連勝，沒想到首輪被佛加特爆冷擊敗。佛加特隨後戰勝前歐洲冠軍烏克蘭莉瓦奇（Oksana Livach）和古巴女將古茲曼（Yusneylis Guzman），挺進金牌戰，對手是美國希爾德布蘭特（Sarah Hildebrandt）。

佛加特原本有望成為印度史上首面奧運摔角金牌得主，但她在金牌戰賽前第2次秤重超重，遭取消資格。印度奧會發聲明表示，「儘管團隊連夜努力，她的體重還是超出50公斤，目前代表團不會發表進一步評論，請大家尊重佛加特隱私，希望大家將注意力集中在比賽上。」

佛加特資格遭取消，由古茲曼遞補金牌戰，須崎優衣和莉瓦奇將爭奪銅牌。