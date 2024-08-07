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奧運游泳／塞納河水質檢測達標 馬拉松游泳獲准試游

中央社／ 巴黎7日綜合外電報導
馬拉松游泳獲准試游。 美聯社
馬拉松游泳獲准試游。 美聯社

巴黎奧運主辦單位今天表示，已批准在塞納河（Seine River）進行熟悉場地訓練，而昨天的訓練因汙染問題取消。

法新社報導，自從獲選鐵人三項和游泳馬拉松比賽(公開水域10公里)場地以來，塞納河就一直是奧運期間的關注焦點，儘管花費14億歐元（約新台幣499億元）升級改造巴黎的下水道和汙水處理系統，卻始終未能通過水質檢測，仍深受汙染問題困擾。

經過連夜會商，國際游泳聯盟「世界水上運動總會」（World Aquatics）和巴黎奧運籌委會表示，運動員的訓練「將按計畫在8月7日進行」。

自7月28以來，主辦單位昨天第5次取消在塞納河的訓練。

鐵人三項比賽上週因塞納河細菌含量超標受到嚴重影響，所有訓練都被取消，男子鐵人三項比賽則延後24個小時至7月31日舉行。

路透社報導，水質會議於今天凌晨召開，世界水上運動總會、巴黎奧運主辦單位，以及與水質檢測有關的當事方皆派員出席。

世界水上運動總會發表聲明表示：「在凌晨4時會議中審查的檢測結果…已被世界水上運動總會評定為符合標準，因此允許進行游泳馬拉松的賽前熟悉場地訓練。」

熟悉場地訓練將在當地時間上午7時30分至9時30分進行。女子和男子游泳馬拉松比賽分別將於8日和9日登場。

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