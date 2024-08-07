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奧運桌球／比莊智淵多屆 德國7屆元老波爾結束國際賽最後一舞

聯合新聞網／ 綜合報導
德國43歲桌球老將波爾。 歐新社
德國43歲桌球老將波爾。 歐新社

巴黎奧運桌球賽男子團體8強賽登場，德國今天以0：3不敵瑞典遭到淘汰。第7度登上五環殿堂的德國43歲老將波爾（Timo Boll）完成奧運最後一舞。

德國第一點男雙由波爾和邱黨出戰，結果以10：12、8：11、8：11不敵瑞典組合卡爾松（Kristian Karlsson）／卡爾伯格（Anton Kallberg）。

第二點男單銀牌得主瑞典摩賈德（Truls Moregard）以11：9、8：11、7：11、11：8、11：9，逆轉打敗德國奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）。第三點瑞典卡爾伯格再以11：7、11：9、7：11、11：8戰勝波爾，直落三晉級4強，將與日本競爭金牌戰門票。

波爾先前宣布巴黎奧運結束後會從國際賽退休，比賽後現場大螢幕播放波爾相關影片，向這位桌壇傳奇致敬，他也揮手向球迷告別。波爾1981年3月8日出生，與我國6屆奧運元老莊智淵同齡，兩人都在今年完成奧運最後一舞。

波爾曾站上世界第一，生涯在奧運摘下2銀2銅，2度獲得世界盃男單冠軍，9度站上世界桌球錦標賽頒獎台（6銀3銅）。

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