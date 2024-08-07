奧運角力／為出賽轉換量級 日本女選手奪銅

今年21歲的日本角力選手尾崎野乃香，在巴黎奧運自由式角力女子68公斤級經敗部復活，最後順利奪下銅牌。令相關人士吃驚的是，尾崎轉換更高量級不到一年就締造如此佳績。

日本放送協會（NHK）報導，首度出賽奧運的尾崎在8強戰遭逆轉落敗，之後經過敗戰復活最終成功拿到銅牌。

尾崎說，從8強戰落敗後就轉換心情，最終闖進銅牌戰並奪得銅牌，「我向為我加油的人展現出從谷底奮起的勇氣與永不放棄的態度」。

她說，雖然拿到的是銅牌，「但我已在前來加油的母親和友人面前拿出最好的一面」。

尾崎這次出戰巴黎奧運並非一帆風順。她原本的量級是62公斤級，曾在2022年世界錦標賽站上生涯頂峰，相關人士都認為「巴黎奧運這個量級的出賽選手非尾崎莫屬」。

沒想到，尾崎在日本選拔代表隊成員時竟落敗，讓其他選手拿到這個量級的出賽資格。正當以為邁向奧運之路似乎被關上時，尾崎迎來了轉機。

當時68公斤級因為選手石井亞海未能滿足去年9月世錦賽奪牌的內定條件，出現唯一尚有出賽名額的機會，尾崎心想「只要有機會就要嘗試」，臨時決定挑戰更高量級。

尾崎決定轉換更高量級後不斷進行訓練，並增加用餐次數與份量逐漸增重，之後在約3個月後的日本錦標賽中拿到這個量級的個人首冠。

提高量級並抓住成為奧運出賽代表微小可能性的尾崎說，雖然是一年前完全沒有考慮的未知量級，「但我不想在力量上落敗，我要用我的速度優勢來決勝負，我想向前邁進而非停滯不前」。

相關人士看到尾崎奪得銅牌感到相當吃驚，認為非常罕見，畢竟尾崎轉換量級至今不滿一年。

提高量級不滿一年就站上奧運舞台，尾崎回首來時路說「挑戰絕對沒有錯」，並表示已將目標放在4年後來努力，展現出挑戰洛杉磯奧運的企圖心。