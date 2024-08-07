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奧運體操／太神了！險些跌落平衡木 貓咪鏡頭前伸手一拉竟救了她
阿爾及利亞17歲體操好手內茉爾（Kaylia Nemour）4日在巴黎奧運女子高低槓項目摘下金牌，成為非洲史上第1位體操選手在奧運奪牌，創下歷史。不過她在平衡木資格賽發生失誤，重心不穩險些跌落，最終遭到淘汰，而日前就有網友在社群發出影片，表示自家貓咪在鏡頭前用「神秘力量」將內茉爾拉了回來，引起熱議。
影片中貓咪在電視螢幕前觀看比賽，只見內茉爾在平衡木上進行2次後手翻接著後空翻，不料空翻落地時重心不穩，險些向後跌落平衡木。這時貓迷突然抓向內茉爾，而她彷彿受到某種「神秘力量」牽引，真的被拉了回來。
影片上傳後爆紅，觀看次數高達820萬，有不少網友在下方留言表示，「太神奇了！」、「完美救援！！！你的貓咪太強了！」、「真貼心，如果是我家的貓應該會把她（內茉爾）推下去，不用懷疑。」但也有網友質疑，「牠是在推她下去吧？」、「感覺是在推」甚至連網友本人也回應道：「我想牠是在救那位體操選手，但我再看了一次影片，感覺......。」
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