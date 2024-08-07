奧運拳擊／除非新組織能取代IBA 國際奧會：否則洛杉磯沒拳擊

巴黎奧運拳擊風雨不斷，最大爭議就是林郁婷與阿爾及利亞好手克莉芙（Imane Khelif）的性別風暴。5日國際拳擊協會（IBA）針對兩人性別問題展開記者會，不過荒誕過程遭各國媒體砲轟。今天國際奧會（IOC）出面抨擊，並表示若2028年洛杉磯奧運想舉辦拳擊項目，必須成立新的全球管理機構。

根據外媒《路透社》報導，IBA過去多次發生裁判作弊、腐敗等醜聞。去年IOC就以未能實施治理和財務改革取消對IBA的認可，且2028洛杉磯奧運並未將拳擊納入賽程中。對此，IOC發言人馬克亞當斯在記者會表示：「我們希望在洛杉磯奧運可以看到拳擊。現在拳擊界應該為這項運動和運動員成立新的管理機構。 」

而IBA昨天堪稱「災難」的記者會，也讓IOC更確立需成立新組織的立場。除了未提出任何林郁婷世錦賽遭取消資格的任何證據、不斷斷砲轟IOC外，當記者進一步詢問原因時，IBA還表示接收到台灣和阿爾及利亞拳協「不能透露所有資訊」的要求，至於台灣媒體問道「2023年世錦賽檢測有問題後，也沒有相關檢測證據，就直接撤銷獎牌？」IBA更是扯到「台灣是中國一部份」。

針對IBA記者會，亞當斯回應：「我不會評論這混亂場面，只是清楚說明拳擊運動亟需一個新的管理機構。要證明IBA適不適合舉辦拳擊比賽，只要看那場鬧劇裡的成員們就行了。」

不過IOC東京奧運和巴黎奧運都沒有透過IBA舉辦拳擊比賽，讓外界認為能長期由IOC主辦奧運拳擊賽事，對此亞當斯強調：「我們不是單項總會，還需新組織來管理拳擊運動。」不過事實上，2023年已成立新組織世界拳擊聯盟（World Boxing），但僅37國拳擊協會加入，不被IOC承認。