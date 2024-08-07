奧運角力／睽違40年 日本選手再奪男子希羅式金牌

「要讓女兒看到世界第一的爸爸」，日本選手文田健一郎在巴黎奧運男子60公斤級希羅式角力項目奪金，不僅彌補未能在東奧奪冠的遺憾，也成為40年來再度在此項目摘金的日本選手。

日本放送協會（NHK）報導，文田在冠軍戰中出賽世界排名第2的中國選手曹利國，終場以4比1獲勝，繼東奧奪銀後一償宿願摘金。

這是繼宮原厚次在1984年洛杉磯奧運奪金後，再度有日本角力選手在此項目奪冠。

文田在上屆東京奧運獲得銀牌，本屆巴黎奧運在4強賽擊敗二連霸世界錦標賽的吉爾吉斯選手後晉級金牌戰。

文田在奪冠後向家人揮手，他說，女兒也向他揮手，「我決定讓女兒看到世界第一的爸爸，而不是落敗的爸爸，這個願望已經實現了，我想作為爸爸的目標也達成了」。

文田在頒獎典禮後掛著金牌現身媒體採訪區，他談到東奧僅拿到銀牌落淚的心情說，「在東京奧運頒獎典禮上只能掛上銀牌真的令人懊悔，當時就立誓一定要在3年後把金牌掛在自己的脖子上，當年的懊悔讓我今天可以掛上金牌」。

談到奪金後的頒獎典禮，文田說，自己全心投入不放過每一秒，非常珍惜地參加頒獎典禮，「這道風景我想我絕對不會忘記」。