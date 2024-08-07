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巴黎奧運／中東緊張加劇 以色列選手遭受威脅

中央社／ 巴黎6日綜合外電報導
以色列奧林匹克委員會主席阿拉德(右)。 法國新聞社
以色列奧林匹克委員會主席阿拉德(右)。 法國新聞社

加薩戰爭導致巴勒斯坦人死傷慘重，及中東區域衝突可能擴大之際，以色列奧運代表隊表示，一些選手在巴黎比賽時有接收到威脅。

以色列奧林匹克委員會主席阿拉德（Yael Arad）今天對美聯社表示，隊員們曾收到「集中式」威脅，目的是要讓選手產生「心理恐懼」。阿拉德未透露更多細節。

上週，巴黎檢方就以色列選手收到電郵死亡威脅一事展開調查；法國國家網路犯罪機構也對以色列選手個資在網路上洩露進行調查，這些資料已從網路上拿掉。

一些選手表示自己收到威脅，週末贏得男子風浪板金牌的24歲以色列選手魯文尼（Tom Reuveny）是其中之一。

昨天一場紀念1972年慕尼黑奧運期間遇難11名以色列選手的儀式中，魯文尼告訴美聯社，奧運期間「應該將政治擱置一旁」。

他說：「我認為任何政治都不應該涉及運動，尤其是奧運。」

他表示：「不幸的是，很多政治因素涉入，這種情況並不在比賽中發生，而是有些人不希望我們參加比賽，不希望我們來到這裡。我收到了很多訊息和威脅。」

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