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奧運角力／5連霸成歷史第1人 41歲古巴傳奇將退休：我把夢想留在墊子上

聯合新聞網／ 綜合報導
古巴41歲角力傳奇洛培茲拿下5屆奧運金牌，更達成史無前例的奧運5連霸。 新華社
古巴41歲角力傳奇洛培茲拿下5屆奧運金牌，更達成史無前例的奧運5連霸。 新華社

古巴41歲角力傳奇洛培茲（Mijain Lopez Nuñez）今天在巴黎奧運希羅式130公斤級項目決賽，以6：0擊敗智利好手阿科斯塔（Yasmani Acosta），不僅拿下5屆奧運金牌，更達成史無前例的奧運5連霸。

洛培茲第一次登上五環殿堂是在2004年雅典奧運，取得第5名成績，在那之後的2008年北京奧運、2012年倫敦奧運、2016年里約奧運、2021年東京奧運與今年的2024年巴黎奧運，連續5屆奧運奪金，成為奧運史上第1位在單一項目摘下5面金牌的選手，並且還是5連霸，打破美國游泳名將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）等傳奇的紀錄。

賽後洛培茲親吻了賽場並留下鞋子，貌似在宣告將結束傳奇生涯。「我覺得有點難過，」羅培茲說道：「就好像把一部分的生命留在這裡。很小的時候我就從事這項運動，這項運動讓我聞名世界。我把夢想留在墊子上，而這個夢想將激勵所有年輕人。」

他接著說道：「我想留給所有跟隨我的年輕人的觀念是，永遠要為自己想要的事情奮鬥，無論目標為何、年齡為何，沒有什麼是人生中無法實現的。」對手阿科斯塔也分享對陣這位傳奇人物的複雜心情「我想拿下金牌，但同時也沒有這麼想要，」他說道：「因為他（洛培茲）是世界級的角力傳奇。我們認識很長一段時間，一起參加今年的奧運，他在我每個階段都給了我建議，他就是一切，是對手、朋友、兄弟。」

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