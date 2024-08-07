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巴黎奧運／英國泳將再批伙食爛！稱「魚裡有蟲」 拿食物得等半小時
巴黎奧運相關爭議持續延燒，越來越多選手公開批評像是空調、伙食等等的問題。近來，這次在100公尺蛙式項目拿下銀牌的英國游泳選手佩迪（Adam Peaty），就抱怨賽會不僅供餐糟糕，甚至還有很多選手吃到蟲。
根據日本媒體「東京體育」報導，佩迪指出，這次奧運提供的伙食，明顯和選手期待的有落差。他表示過去東京奧運和里約奧運，伙食表現都相當出色，但這次供給的蛋白質選擇很少，排隊設計又不好，拿個食物都要等上三十分鐘。
這次巴黎奧運強調低碳、環保，因此在伙食上減少肉品，增加更多素食種類。但佩迪抱怨，認為要大量活動，就一定得吃肉。他自己本身喜歡吃魚，但大家在吃魚時，都發現餐點裡有蟲子，令人無法接受。
佩迪在2016里約奧運、2020東京奧運都拿下蛙式100公尺金牌，本次在同項目則是拿下銀牌。另外還拿下過2020東奧4×100混合接力金牌，以及里約奧運4×100男子接力、東奧4×100男子接力銀牌。
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