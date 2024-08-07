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奧運滑板／女子公園賽前3名有共通點 母親均為日本人

中央社／ 東京7日綜合外電報導
巴黎奧運女子滑板公園賽分別由澳洲、日本、英國選手奪得金銀銅牌，共同點恰巧為母親都是日本人。 歐新社
巴黎奧運女子滑板公園賽分別由澳洲、日本、英國選手奪得金銀銅牌，共同點恰巧為母親都是日本人。 歐新社

巴黎奧運女子滑板公園賽分別由澳洲、日本、英國選手奪得金銀銅牌，儘管3人代表的國家各異，但她們的共同點恰巧為母親都是日本人。

讀賣新聞報導，14歲的澳洲小將特魯（Arisa Trew）以93.18分摘金、15歲的日本選手開心那以92.63分奪得銀牌、16歲的英國好手布朗（Sky Brown）以92.31分拿下銅牌。

開心那與布朗2021年在東京奧運相同賽事中，分別獲得第2名與第3名。

她們賽後開心地站上頒獎台，接受表揚，在頒獎儀式結束後被媒體問起，才發覺3個人的共同點是都跟日本有淵源。

銅牌得主布朗表示：「這真的太棒了」。她稱讚金牌得主特魯相當厲害之外，也高興地說：「這是心那第2個銀牌，而這是我第2個銅牌，居然有那麼多日本人真是令人高興」。

首次出戰奧運就「鍍金」的特魯稱讚，「日本的滑板選手都很厲害」。她也表示，日本選手的滑板技術令人驚嘆，「非常喜歡觀看他們的表演」。

日本電視台（Nippon TV）報導，選手在比賽途中互相鼓勵以及在頒獎台上笑開懷的身影，也在日本社群媒體上引起話題。

開心那是第3輪最後一個出場的選手，她以精彩表現為比賽劃上句點後，名次隨之出爐。選手們接著互相祝賀，擁抱彼此，面帶笑容稱讚對方的表現。而開心那也跟布朗等選手擁抱、交談。

在社群媒體上，有網友看到這個景象留言表示，「無論何時都能互相祝賀，真好啊！」，還有網友留言「彼此尊重，真帥氣」，以及「大家都很友善，真可愛」，還有人比喻她們的互動「就像青春運動漫畫一樣快樂的感覺」。

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