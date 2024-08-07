奧運滑板／14歲少公園賽摘金 澳洲最年輕金牌得主
轟動滑板界的澳洲青少女特魯（Arisa Trew），今天以93.18分佳績勇奪巴黎奧運女子滑板公園賽金牌，為澳洲歷來最年輕的金牌得主。
法新社報導，14歲的特魯戴著她標誌性的粉色安全帽完成極度危險、速度之快的最後一輪後，排名躍升榜首，沐浴陽光下的協和廣場（Place de la Concorde）觀眾紛紛起身為她歡呼。
原居第3名的特魯在進行最後一輪前告訴記者，「我剛還在想，第3輪無論如何我必須完美落地，因為我想站上頒獎台。」
這位攻下大幅度斜坡的好手，在短暫職業生涯中突破女子滑板的極限。
她是首位在比賽中完成720度、兩圈空中旋轉的女性選手；今年5月訓練時更成功挑戰900度、兩圈半空中旋轉。如此創舉贏得滑板界傳奇人物霍克（TonyHawk）的讚賞。
出生於昆士蘭州北部凱恩斯（Cairns）的特魯在奧運前曾表示，觀眾應注意她在巴黎公園的540度空中旋轉。特魯在最後一輪輕鬆完成這個動作。
排名第6名的美國選手維特史丹（Bryce Wettstein）告訴記者，「她非常有進取心。她鎖定一件事，然後更上一層樓、精益求精。」
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