快訊

陳詩媛接機遭酸太高調 王齊麟海巡後反擊「我女友很棒」

子女能不養父母嗎？律師曝「扶養義務」2大關鍵

麥當勞「大麥克買一送一」優惠券拿到沒？使用期限曝 他意外拿到4張變「買四送四」

奧運女足／巴西爆冷扳倒西班牙 16年來首次挺進金牌戰

中央社／ 巴黎6日綜合外電報導
巴西女子足球代表隊今天大爆冷門，以4比2扳倒西班牙，晉級巴黎奧運女足決賽，將與美國隊爭奪金牌。 路透
巴西女子足球代表隊今天大爆冷門，以4比2扳倒西班牙，晉級巴黎奧運女足決賽，將與美國隊爭奪金牌。 路透

巴西女子足球代表隊今天大爆冷門，以4比2扳倒西班牙，晉級巴黎奧運女足決賽，將與美國隊爭奪金牌。

路透社報導，第6次踢進奧運女足4強的巴西隊把握住西班牙多次防守失誤拿下勝利，挺進10日在巴黎「王子公園體育場」（Parc des Princes）的金牌戰，屆時她們將遭遇4屆金牌得主美國，力爭隊史首金。

此役開踢6分鐘，西班牙門將科爾（Cata Coll）清球時，不慎把球踢到隊長巴瑞德斯（Irene Paredes）身上，球反彈進自家球門，白白讓巴西取得1比0領先。

上半場倒數階段，巴西再靠著亞斯米姆（Yasmim）妙傳給波蒂略（Gabi Portilho）射門，把比數擴大成2：0。

第72分鐘，隊長阿德里安娜（Adriana）頭槌頂進球門，巴西來到3比0領先。

85分鐘，西班牙終於靠著桑派歐（Duda Sampaio）烏龍球破蛋，追成1：3，但補時階段，替補上場的克羅林（Kerolin）替巴西追加一球，4比1再度拉開差距，西班牙阿因戈諾（Salma Celeste ParallueloAyingono）在比賽快結束前的進球為時已晚，終場西班牙就以2比4敗陣。

這是巴西女足16年來首次挺進奧運金牌戰，賽後克羅林告訴巴西廣播公司「環球新聞」（Globo）：「我們制定了計劃，而且完全信任（教練）亞瑟（Arthur）。」

「我要跟女孩們說聲恭喜，大家都是抱著極大的決心出賽，這場奮戰激動人心，我們全力以赴。」

西班牙9日將在里昂迎戰德國，爭奪銅牌。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊7日賽程 林郁婷力拚金牌戰門票 桌球女團8強戰大魔王
▪ 羽球／王齊麟抵台秒抱女友加捧臉 陳詩媛備大禮「我本人」閃瞎粉絲
▪ 桌球／「六朝元老」莊智淵告別奧運：盼下個篇章老天對我好點
▪ 拳擊／連三屆親吻擂台謝幕 陳念琴奪銅心中萬分感恩
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 1金3銅排名33 看中華隊本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

延伸閱讀

奧運籃球／成美國得分王 杜蘭特不在意：紀錄是用來被打破

奧運籃球／美國多點開花輕取巴西 5連霸差2勝

奧運桌球／巴西女將克服截肢缺陷 參加巴黎奧運很勵志

奧運籃球／美國隊相隔28年再戰巴西 柯爾提兩大提防重點

相關新聞

巴黎奧運／波多黎各選手求換「珍奶徽章」 網友牽線陳弈通成交

奧運是各國好手大顯身手的舞台，也提供了良好的國民外交機會。我國代表團專門為巴黎奧運設計的「珍奶徽章」，這次也在選手間的交流上提供極大的幫助，可愛又具代表性的造型，讓各國國手搶著要。

巴黎奧運／義「睡公園」金牌泳將再轟巴黎「不對勁」 讚日本東奧無敵

本屆巴黎奧運場上賽事雖然打得熱血，場下卻是狀況頻頻。日前義大利游泳男將塞康（Thomas Ceccon）抱怨巴黎奧運房間太熱、伙食難吃，甚至還被拍到寧願「睡公園」休息的畫面。他受訪時更不滿指出，與和東京奧運相比，更能感受到這次奧運有明顯落差。

奧運桌球／中國隊陪練員好仙！「桌球劉亦菲」實力美貌並存 曾擊敗孫穎莎

在本屆巴黎奧運，中國隊的桌球選手孫穎莎奪得了女子單打銀牌以及混雙項目的金牌。但有眼尖的網友注意到，孫穎莎有一位超高顏值的陪練員，並將她封為中國桌球界的劉亦菲。

奧運滑板／女子公園賽前3名 母親均為日本人

巴黎奧運女子滑板公園賽分別由澳洲、日本、英國選手奪得金銀銅牌，儘管3人代表的國家各異，但她們的共同點恰巧為母親都是日本人

奧運角力／5連霸成歷史第1人 41歲古巴傳奇將退休：我把夢想留在墊子上

古巴41歲角力傳奇洛培茲（Mijain Lopez Nuñez）今天在巴黎奧運希羅式130公斤級項目決賽，以6：0擊敗智利好手阿科斯塔（Yasmani Acosta），不僅拿下5屆奧運金牌，更達成史無

奧運滑板／14歲少公園賽摘金 澳洲最年輕金牌得主

轟動滑板界的澳洲青少女特魯（Arisa Trew），今天以93.18分佳績勇奪巴黎奧運女子滑板公園賽金牌，為澳洲歷來最年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。