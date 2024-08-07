奧運女足／巴西爆冷扳倒西班牙 16年來首次挺進金牌戰

巴西女子足球代表隊今天大爆冷門，以4比2扳倒西班牙，晉級巴黎奧運女足決賽，將與美國隊爭奪金牌。

路透社報導，第6次踢進奧運女足4強的巴西隊把握住西班牙多次防守失誤拿下勝利，挺進10日在巴黎「王子公園體育場」（Parc des Princes）的金牌戰，屆時她們將遭遇4屆金牌得主美國，力爭隊史首金。

此役開踢6分鐘，西班牙門將科爾（Cata Coll）清球時，不慎把球踢到隊長巴瑞德斯（Irene Paredes）身上，球反彈進自家球門，白白讓巴西取得1比0領先。

上半場倒數階段，巴西再靠著亞斯米姆（Yasmim）妙傳給波蒂略（Gabi Portilho）射門，把比數擴大成2：0。

第72分鐘，隊長阿德里安娜（Adriana）頭槌頂進球門，巴西來到3比0領先。

85分鐘，西班牙終於靠著桑派歐（Duda Sampaio）烏龍球破蛋，追成1：3，但補時階段，替補上場的克羅林（Kerolin）替巴西追加一球，4比1再度拉開差距，西班牙阿因戈諾（Salma Celeste ParallueloAyingono）在比賽快結束前的進球為時已晚，終場西班牙就以2比4敗陣。

這是巴西女足16年來首次挺進奧運金牌戰，賽後克羅林告訴巴西廣播公司「環球新聞」（Globo）：「我們制定了計劃，而且完全信任（教練）亞瑟（Arthur）。」

「我要跟女孩們說聲恭喜，大家都是抱著極大的決心出賽，這場奮戰激動人心，我們全力以赴。」

西班牙9日將在里昂迎戰德國，爭奪銅牌。