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奧運拳擊／克莉芙挺進金牌戰回應性別爭議 對手也挺：她是女人

中央社／ 巴黎7日綜合外電報導
與台灣拳擊好手林郁婷一樣在巴黎奧運捲入性別爭議的克莉芙，挺進66公斤級金牌戰回應質疑。 路透通訊社
與台灣拳擊好手林郁婷一樣在巴黎奧運捲入性別爭議的克莉芙，挺進66公斤級金牌戰回應質疑。 路透通訊社

與台灣拳擊好手林郁婷一樣在巴黎奧運捲入性別爭議的克莉芙（Imane Khelif），今天挺進女子66公斤級金牌戰，她矢言將把爭議甩在後頭，讓阿爾及利亞與整個阿拉伯世界驕傲。

路透社報導，克莉芙今天對上泰國選手蘇萬納彭（Janjaem Suwannapheng）時，在眾多阿爾及利亞粉絲觀戰下表現無懈可擊，晉級決賽。

當裁判宣布克莉芙勝出時，現場揮舞著阿爾及利亞國旗與圍巾的群眾發出震耳欲聾的歡呼聲。

克莉芙接下來將與中國選手楊柳爭奪金牌。楊柳稍早在另一場4強賽擊敗台灣「抗癌女拳王」陳念琴。

對手也站出來聲援，直言克莉芙就是女人。 路透
對手也站出來聲援，直言克莉芙就是女人。 路透

法新社報導，克莉芙向卡達貝因體育頻道（beINSports）表示：「我專注在比賽上，其他事情不重要。現在最重要的是我已打進決賽。」

「我對這項新成就相當自豪。我付出我的所有。我們團隊努力多年，夢想現已成真。我希望在夢想中的決賽中全神貫注、承擔責任。」

落敗的泰國選手蘇萬納彭淡化這場紛爭。她說：「我聽過關於她的新聞，但沒有太過關注。」她說：「她是女人，但非常強悍。」

克莉芙獲勝後很興奮。 法新社
克莉芙獲勝後很興奮。 法新社

在2022年世界錦標賽奪下銀牌的克莉芙以及台灣拳擊好手林郁婷，因無端捲入性別議題而成巴黎奧運關注焦點。這場風暴不僅占據各大媒體版面，也是社群媒體平台熱議話題。

這場性別風波起因於2023年國際拳擊總會（IBA）以克莉芙與林郁婷未能通過性染色體檢測為由，取消她們參加新德里世界錦標賽的資格。

不過，國際拳總去年遭國際奧林匹克委員會（IOC）除名後，已不再具有拳擊比賽管理機構的地位。本屆奧運拳擊項目在國際奧會督導下，克莉芙與林郁婷得以參賽。

國際奧會從未採納國際拳總下令進行的檢測結果，說這些檢測武斷且不公，毫無道理可言。

在奧運殿堂，國際奧會是採取2016年與2021年奧運應用過的拳擊資格規範，而這當中並不包括性別檢測。

然而，今天對克莉芙對而言只有拳擊最為重要。

她說：「每一個人，人群中擠滿了粉絲，所有阿爾及利亞人和阿拉伯世界必定都很自豪。我希望我也能在決賽中讓他們驕傲。」

「對我來說，最重要的是保持最佳狀態。我知道我是很棒的運動員，我只希望大家很享受看我比賽。」

克莉芙挺進金牌戰。 法新社
克莉芙挺進金牌戰。 法新社

前來支持克莉芙的粉絲也都洋溢著開心笑容。25歲任職於行銷公司的圖蒂（Imane Touti）說：「我好替她開心，我昨天凌晨2時買票支持她，我是自己一個人來，現在我要去弄到決賽門票。」

「無論如何她都贏了。無論她在（決賽）打贏或打輸，我們都支持她。」

阿爾及利亞總統塔布納（Abdelmadjid Tebboune）在社群平台X發文寫道：「伊曼（Imane，克莉芙名），謝謝妳以強勁精彩的表現晉級決賽，讓所有阿爾及利亞人歡欣鼓舞。」他還說「最重要的事已經達成」，如果一切順利的話就將贏得金牌，「所有阿爾及利亞人都挺妳」。

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