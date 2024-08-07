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巴黎奧運／義「睡公園」金牌泳將再轟巴黎「不對勁」 讚日本東奧無敵
本屆巴黎奧運場上賽事雖然打得熱血，場下卻是狀況頻頻。日前義大利游泳男將塞康（Thomas Ceccon）抱怨巴黎奧運房間太熱、伙食難吃，甚至還被拍到寧願「睡公園」休息的畫面。他受訪時更不滿指出，與和東京奧運相比，更能感受到這次奧運有明顯落差。
根據日本媒體「CoCoKARA」報導，塞康在接受母國媒體採訪時，表示有不少選手選擇搬離選手村，並且拿到了好成績。那是因為他們去住外面就能「該有的東西都有」。而在選手村生活，如果只是忍耐個三、四天還勉強可以，但要待上十天，實在是讓人吃不消，特別是伙食真的不理想。
塞康又將這次的賽會和三年前舉辦的東京奧運比較，盛讚日本人的組織能力簡直無敵，相比起來，法國這邊讓人感到相當不對勁。
塞康在本次賽會奪下100公尺仰式金牌，但在200公尺仰式項目中失利，未能闖進決賽。他稱自己熱到難以入眠，也批評食物糟糕，並強調這不是為他表現不好找理由，而是大家都知道的事實。再加上這次的言論，更能感受到他對巴黎奧運主辦方的強烈不滿。
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