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巴黎奧運／波多黎各選手求換「珍奶徽章」 網友牽線陳弈通成交

聯合新聞網／ 綜合報導
史考特跪求中華代表團的珍奶徽章。 圖／擷自TikTok、聯合報系資料照
史考特跪求中華代表團的珍奶徽章。 圖／擷自TikTok、聯合報系資料照

奧運是各國好手大顯身手的舞台，也提供了良好的國民外交機會。我國代表團專門為巴黎奧運設計的「珍奶徽章」，這次也在選手間的交流上提供極大的幫助，可愛又具代表性的造型，讓各國國手搶著要。

波多黎各田徑選手史考特（Gabby Scott）日前在TikTok向網友請求支援。她幽默的說「拜託誰來幫我聯絡有這個徽章的人」，短片中不斷重複著「我真的需要這個徽章」。

史考特在影片中表示，不論心情好壞，都一定要來一杯珍珠奶茶，看到隊友居然換到中華隊的珍奶徽章，讓她非常羨慕，所以不管是中華隊或是認識中華隊的網友看到，拜託幫她牽線。史考特逗趣的舉動吸引不少網友關注並在底下留言為她加油，更有貼心的網友直接在影片底下幫她標註了中華隊擊劍好手陳弈通

不久史考特開心的向網友宣布自己終於換到了「夢中情章」，交換徽章的對象正是被標註的陳弈通。收到徽章後史考特再次更新TikTok發布了新影片，畫面上寫著大大的「找到珍奶徽章啦！」，影片中史考特非常興奮，而陳弈通也靦腆入鏡，選手們溫馨的相處畫面相當可愛，也吸引不少網友在底下恭喜她。

@gabscott13

Replying to @Ed thank you @Anton for the pin! And to all of you who were just as invested 😂🫶🏽 now on to race day tomorrow!! #olympics #taipei #taiwan #boba #foryou

♬ original sound - Gabby Scott

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