巴黎奧運／波多黎各選手求換「珍奶徽章」 網友牽線陳弈通成交

奧運是各國好手大顯身手的舞台，也提供了良好的國民外交機會。我國代表團專門為巴黎奧運設計的「珍奶徽章」，這次也在選手間的交流上提供極大的幫助，可愛又具代表性的造型，讓各國國手搶著要。

2024-08-07 12:36