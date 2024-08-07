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奧運桌球／中國隊陪練員好仙！「桌球劉亦菲」實力美貌並存 曾擊敗孫穎莎

聯合新聞網／ 綜合報導
王添藝。新華社
王添藝。新華社

在本屆巴黎奧運，中國隊的桌球選手孫穎莎奪得了女子單打銀牌以及混雙項目的金牌。但有眼尖的網友注意到，孫穎莎有一位超高顏值的陪練員，並將她封為中國桌球界的劉亦菲。

根據《中國青年報》的報導，這位陪練員叫王添藝，出生於2002年，是本屆中國女子桌球隊的四位陪練中最年輕的。她在團隊中的主要任務，就是與錢天一、石洵瑤、何卓佳這三位陪練員一起，模仿他國選手的打法，讓參賽選手練習對打。

王添藝雖然年輕，但是實力不可小覷，她曾經在2023年與劉丁碩搭檔，在中國大陸的桌球全國錦標賽16強賽中擊敗過由王楚欽和孫穎莎組成的頭號種子組合。也在2023年12月的WTT支線賽杜塞道夫站，與何卓佳搭檔斬獲女雙金牌。

@zhongguoqingnianbao 孙颖莎的陪练王添艺实力与美貌并存，曾和搭档以3：0战胜“莎头”组合 #巴黎奥运会 ♬ 原聲 - 中国青年

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