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奧運跳水／童心未泯！全紅嬋賽前上網爆買烏龜盲盒 直播主笑勸：理性消費

香港01／ 撰文：許祺安
馬來西亞運動員25日拍攝全紅嬋的背包，調侃上面像是掛了個動物園。（影片截圖）
馬來西亞運動員25日拍攝全紅嬋的背包，調侃上面像是掛了個動物園。（影片截圖）

17歲跳水選手全紅嬋以「水花消失術」紅遍全球，8月5日在巴黎奧運女子10公尺台單人跳水半決賽，以421.05分拿下第一晉級決賽。

今日（8月6日）下午4時會奧運女子10公尺台單人跳水會先上演預賽，晚上9時進行準決賽。日前有網友發現，特別喜歡烏龜的全紅嬋，在半決賽前一天還在看「烏龜盲盒」直播，一次買了47個，更在直播間逗留2個小時之久，讓直播間的賣家笑翻，更呼籲全紅嬋「理性消費」，亦有網友大讚全紅嬋「童心未泯」。

大陸網友5日凌晨在一個販售烏龜盲盒的直播間，發現全紅嬋的帳號，點進去後確認竟然是本人，讓她相當驚喜。該直播間的直播主也開心大喊，「全妹駕到，統統閃開！」

網友表示，「全妹離開直播時，應該是巴黎4日的晚上8點多，全妹一直在下單，大概下了4單吧。她在直播間待了2、3小時，過程都沒離開過，偶爾還會留言說喜歡哪個烏龜。」

網友透露，當時直播主笑說：「全妹妳怎麼又下單了？」並勸她理性消費，還在她的訂單上寫下「Top one、必勝」。更有網友稱，全紅嬋一次下單47個烏龜盲盒，有網友稱讚全紅嬋心態好，亦有網友認為這是她的紓壓方式。

童心未泯　全紅嬋帶著動物園出門

據了解，全紅嬋十分喜歡公仔，許多粉絲也會投其所好，贈送她許多玩偶，其中她特別偏愛小烏龜，她解釋：「我很喜歡烏龜，覺得烏龜又醜又可愛。」

亦有網友發現，全紅嬋的教練、奧運跳水五金得主陳若琳跟全紅嬋出門時，包包裡也帶著烏龜玩偶，被網友笑稱，「像帶著娃娃出門的媽媽」、「師徒情好感人！」

此前有段影片也在內地爆紅，馬來西亞運動員25日拍攝全紅嬋的背包，調侃上面像是掛了個動物園。發現被拍後，全紅嬋瞪了該運動員一眼，還回擊：「有病吧」，許多網友開玩笑稱，「全紅嬋像迪士尼賣假貨的」、「這包包得有多重啊！」

亦有網民發現，全紅嬋的教練、奧運跳水五金得主陳若琳跟全紅嬋出門時，包包裡也帶著烏龜玩偶。（網絡圖片）
亦有網民發現，全紅嬋的教練、奧運跳水五金得主陳若琳跟全紅嬋出門時，包包裡也帶著烏龜玩偶。（網絡圖片）

全紅嬋賽前在抽烏龜盲盒，被網民大讚心態好。（影片截圖）
全紅嬋賽前在抽烏龜盲盒，被網民大讚心態好。（影片截圖）

延伸閱讀：

巴黎奧運｜全紅嬋必殺技曾讓所有裁判給10分　但也是她的最大夢魘

巴黎奧運・跳水｜全紅嬋最大對手陳芋汐　神級勁敵煉成更強自己

文章授權轉載自《香港01》

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2024巴黎奧運 全紅嬋 巴黎奧運熱點 烏龜盲盒

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