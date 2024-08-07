奧運體操／脫下眼鏡像超人克拉克肯特上場 美國鞍馬明星爆紅

巴黎奧運美國男子體操隊竄出新星，看似書呆子的鞍馬選手奈多羅希克，脫下黑框眼鏡之後，上場有如超級英雄，使他成為網路迷因熱門人物。

25歲的奈多羅希克（Stephen Nedoroscik）7月29日在男子團體賽的鞍馬項目，拿下14.866高分，幫助美國隊奪銅，這是美國男子體操隊暌違16年再度拿下獎牌。8月3日他在個人賽登場，以15.300分再拿一面銅牌。

團體賽當天，鞍馬最後一項登場，奈多羅希克在場邊等候時，閉目養神好像在睡覺，加上戴著黑框眼鏡，外型看起來更像是普通人，吸引鏡頭的關注。

輪到他上場時，一脫掉眼鏡和外套，他又化身鞍馬上的頂尖選手，被轉播單位國家廣播公司（NBC）譽為超級英雄「超人」。

奈多羅希克患有斜視，必須戴上眼鏡幫助聚焦，但當他上場比賽的時候，他選擇脫下眼鏡，用雙手感受鞍馬上的一切。他對媒體表示，「我在鞍馬上沒有用到我的眼睛，我用我的雙手去看」。

美國媒體形容他有如超級英雄「超人」克拉克肯特（Clark Kent），戴上眼鏡的時候就像一般人，脫下眼鏡時拯救世界。奈多羅希克頗具宅男特質，他畢業自名校賓州州立大學電機系，體操之外的最大興趣是玩魔術方塊。

媒體好奇，他等待上場前的閉目養神，看起來很像在睡覺，奈多羅希克奪牌之後回答，他其實是在呼吸練習，在腦中一遍又一遍想像著場上要做的動作。

至於他如何克服緊張，在關鍵時刻獲得高分，幫助美國隊拿下銅牌，他向媒體表示，克服壓力的秘訣是享受當下，「我已經做了一百萬次，我只是盡全力去享受每個動作的每一刻」。

對於網路上突然暴漲的知名度，奈多羅希克表示，能夠成為戴眼鏡的代表人物，他感到很高興。