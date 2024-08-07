奧運籃球／美國多點開花輕取巴西 奧運男籃闖進4強
美國隊今天在巴黎奧運男籃8強賽發揮平均火力，以122比87大勝巴西隊，將在4強賽與塞爾維亞爭奪金牌戰資格，力爭奧運5連霸。
美國實力高出巴西一截，第1節在布克（DevinBooker）、恩比德（Joel Embiid）各得9、8分率領下，以33比21取得先機。
第2節巴西一度縮小差距至8分，但美國在這節的最後3分56秒發動一波21比2的狂猛攻勢，馬上將局勢底定，前兩節打完以63比36領先多達27分。
下半場美國遙遙領先態勢不變，但陣中老大哥詹姆斯（LeBron James）第3節在搶籃板時遭對手手肘擊中左眼，他以毛巾蓋住眼睛後直接走進休息室。不過他在終場前約3分鐘走回球隊板凳區，傷勢大致無礙。
美國隊共有6人得分達兩位數，布克18分全隊最高，愛德華茲（Anthony Edwards）、恩比德、戴維斯（Anthony Davis）分別貢獻17、14、13分，詹姆斯下場前攻下12分，美國隊歷史得分王杜蘭特（KevinDurant）也有11分進帳。
接下來美國將於4強之戰與塞爾維亞交鋒。稍早塞爾維亞在另一場8強戰扭轉上半場最多落後24分的劣勢，經延長賽以95比90力克澳洲。
地主法國則將在另一場4強賽與2023年世界盃冠軍德國交手，期盼晉級金牌戰。
美國男籃從2008年北京奧運起連續4屆摘金，本屆若能衛冕成功，將完成5連霸大業，也將奪下隊史第17面奧運金牌。
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