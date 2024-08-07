花都隨筆／遊客擠爆 成巴黎人噩夢

巴黎奧運還剩五天就要落幕，相較於三年前東京奧運因為疫情徹底隔絕觀眾進場，今年巴黎街頭人滿為患，各場館幾乎天天塞爆；但對很多巴黎民眾來說，這段期間看到武裝軍警成為常態，交通受到嚴格管制，甚至一些商家生意做不成，「奧運噩夢」已經進入倒數階段。

最近聽到一些在地人的聲音，最主要是每年七、八月都是法國人休長假的時間，巴黎觀光客本來就很多，現在因為奧運更加擁擠。

巴黎民眾最初歡迎奧運的理由，有一項是翻新車站，畢竟很多地鐵站已經老舊，甚至台灣媒體這次採訪奧運期間，竟然有人刷卡進站後，被卡在入口閘門動彈不得，旁人習以為常；後來巴黎人發現，被翻新的車站並不多，只有重點地區才有。

這次奧運不只比賽票價驚人，場館內物價也很誇張，桌球館印有奧運圖案的塑膠盃，裝滿五百ＣＣ可樂就要七歐元（約合台幣二百五十三元）。

隨著奧運閉幕式接近，法國人每天瘋狂支持國家隊的背後，不愛奧運的巴黎民眾也快要解脫了。