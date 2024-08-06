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奧運跳水／全紅嬋險勝 衛冕奧運女子10公尺跳台金牌

中央社／ 台北6日電
全紅嬋。 美聯社
全紅嬋。 美聯社

中國17歲跳水選手全紅嬋今天在巴黎奧運女子10公尺跳台決賽，以425.6分衛冕金牌，同為中國跳水選手的陳芋汐則以420.7分獲得銀牌。

台北時間6日晚間舉行巴黎奧運女子10公尺跳台決賽，全紅嬋在第1跳就獲得滿分，驚豔全場，不過她在第3跳略有瑕疵，得到76.8分，當時僅領先陳芋汐1.6分。但在第4跳，全紅嬋又拉回優勢，得到92.4分。

最後全紅嬋以總分425.6分，險勝陳芋汐的420.7分，拿下金牌，陳芋汐獲得銀牌，銅牌由北韓的金美萊以372.10分拿下。

全紅嬋和陳芋汐兩人在7月31日的巴黎奧運女子雙人10公尺跳台決賽中，以總分359.10分摘下金牌，實現中國隊在奧運該項目的7連冠。

全紅嬋今晚順利衛冕奧運女子10公尺跳台金牌，躍為中國網路最熱門話題。

在2021年舉行的東京奧運，當時年僅14歲的全紅嬋，在女子單人跳水10公尺決賽5跳當中有3跳拿下滿分，以破世界紀錄的466.2分奪下金牌，一戰成名，成為最受矚目的中國選手。

綜合陸媒報導，全紅嬋出生於廣東湛江市農村的貧困家庭。她2021年奪得金牌後接受採訪，沒有感謝國家與教練，而是率真地說，苦練跳水是為了想賺錢回家給媽媽治病。

全紅嬋這幾年面臨發育問題，其教練陳若琳透露，全紅嬋在過去2年多長高7公分，體重增加5公斤以上。有段時間，207C（向後翻騰三周半抱膝）這個動作成為全紅嬋的心魔，令她感到恐懼，但仍靠勤奮練習再次奪金。

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