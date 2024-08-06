奧運衝浪／大溪地金牌衝浪手：玻里尼西亞超自然力一路相助
法國選手瓦斯特（Kauli Vaast）今天在巴黎奧運男子衝浪項目贏得金牌。在法屬玻里尼西亞大溪地出生長大的他，聲稱玻里尼西亞文化中的超自然力量「瑪那」助他奪金。
法新社報導，瓦斯特今天在奧運男子衝浪金牌賽擊敗澳洲選手羅賓森（Jack Robinson），成為法屬太平洋島嶼大溪地（Tahiti）有史以來首位奧運金牌選手。
現年22歲的瓦斯特告訴法新社：「打從一開始，瑪那（mana，或稱瑪納）就一直與我同在，每天我都能感受到祂。」
根據玻里尼西亞信仰，瑪那是一種宇宙間無所不在的超自然力量。瓦斯特說：「我無法看到祂，但我感覺得到，而且你瞧，我做到了—奧運冠軍。」
法國有數個位在加勒比海和太平洋的海外屬地，法屬玻里尼西亞（French Polynesia）是其中之一。這個法國屬地由逾100座島嶼組成，包括大溪地。
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