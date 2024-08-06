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奧運排球／日本男排帶已故隊友打巴黎奧運 場邊遺照逼哭網友

中央社／ 東京6日綜合外電報導
日本男排隊。 美聯社
日本男排隊。 美聯社

巴黎奧運男子排球8強賽5日開打，日本男排2比3惜敗義大利，無緣晉級4強。不過，日本男排這次帶著已故隊友遺照奮戰，透過轉播畫面呈現在觀眾眼前，感動並逼哭一票日本網友。

日媒J-CAST NEWS報導，日本出戰義大利的這場比賽由日本放送協會（NHK）實況轉播，在比賽過程中，有球迷注意到畫面經常帶到放在日本隊場邊替補區的一個相框。

相框內的照片是東京奧運日本男排成員藤井直伸的遺照，藤井已在2023年3月因胃癌離世。

不少網友透過社群平台X留言「這真的叫人流淚」、「看到照片瞬間就讓人淚崩」、「我們的心永遠都在一起」等。

有網友仔細看放有藤井遺照的相框，發現有許多像指紋般的痕跡，因此不少人在X上留下「大家在比賽前都拿著這個相框吧，上面布滿指紋變成白色了」、「相框整個被指紋弄髒了，應該是大家從觸摸相框獲得力量吧」等留言。

日本男排在這場賽後合影時，也可以看到陣中選手高橋健太郎拿著藤井遺照入鏡。

不僅如此，在日本男排之前獲得出賽巴黎奧運資格的比賽合照時，隊友們也曾高舉藤井的制服。

藤井是宮城縣石卷市人，在場上的位置是舉球員（setter），2017年起獲選日本代表隊成員，曾出賽東京奧運。

不過，藤井2022年2月宣布罹患胃癌第4期，之後持續對抗病魔，最後仍在2023年3月以31歲英年早逝。藤井的妻子是前日本女排成員佐藤美彌。

曾經跟藤井在東奧並肩作戰的石川祐希，當年得知藤井離世消息時曾透過社群平台說，能跟藤井相遇並一起打球，「讓我感到自豪」。

石川說，藤井的笑臉總是給予大家活力，那種不論何時都全力以赴的鬥志，「我一輩子都不會忘記」。

讀賣新聞報導，藤井過去在場上擔任指揮的舉球員，表現十分活躍，東奧期間成為率領日本隊闖進8強的原動力。

日本隊本月5日出戰義大利隊時，打出一場不斷反覆拉鋸的攻防，可惜沒能奪下最後勝利。賽後合影時，日本隊即將退休的64歲教練留下拭淚的一幕，而選手們將藤井遺照放在中間，微笑留下大合照。

日本網友賽後在社群平台留言說，「大家一同奮戰，是非常強大的隊伍，辛苦了」、「雖然無法用言語表達，但藤井的功績將會永遠留存，未來也會一直為你們加油」、「和藤井選手一同走過的奧運，謝謝你們帶來的感動」。

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