奧運籃球／美國從3連敗到奪3X3銅牌 正妹小將：受曼巴精神激勵

上屆贏得東京奧運3X3金牌的美國女籃，在今年衛冕之路上走得十分艱難，一開始就在小組賽吞下3連敗，所幸調整得宜，以一波5連勝闖進最後淘汰賽。可惜4強賽延長不敵西班牙，最終辛苦擊退加拿大，收下一面銅牌。

回顧如此峰迴路轉的過程，小將范莉絲（Hailey Van Lith）直言是「曼巴精神」帶給她力量，支撐著努力不懈的信念。

美國女籃獲得銅牌。 新華社

「當我開始懷疑自己時，我就會想起布萊恩（Kobe Bryant）對於比賽的渴望以及他在我身上看到的東西。他希望我繼續做真實的自己。」范莉絲說。

早在高中時期，范莉絲和布萊恩和他的女兒吉安娜（Gianna）就建立了密切關係，布萊恩更成了他的導師，除了技術層面外，也在精神層面給予她指導幫助。

范莉絲(中)與布萊恩、吉安娜關係密切。圖截自IG

在對加拿大一戰中，美國隊原本還落後1分，漢比（Dearica Hamby）命中投籃也要罰球，幫助美國超前比分；隨後勃迪克（Cierra Burdick）兩罰得手，美國隊驚險拿下第3名。

「這是很艱難的一場比賽，我們沒有因為輸了前一場就生悶氣。這就是曼巴精神，感覺就像『去吧，我們要去贏得下一場比賽！』」范莉絲說。年僅22歲、外型甜美的范莉絲目前還在就讀大學，她在銅牌戰中拿下6分。

兩大NBA傳奇加索(左)和諾維茨基現身3X3比賽為各自國家打氣。 美聯社

女子3X3的金牌戰中，NBA傳奇球星加索（Pau Gasol）、諾維茨基（Dirk Nowitzki）都現身觀戰，各自為祖國加油打氣，德國隊最終以17比16險勝西班牙，拿下歷史級的一面金牌。