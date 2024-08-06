奧運體操／不向考驗低頭 菲國體操金童鼓舞人心

菲律賓體操選手于羅在巴黎奧運奪得2面金牌，創菲國奧運史首例，被菲國民眾暱稱為「金童」，從失敗中學習、不向考驗低頭的精神，鼓舞了無數的菲律賓民眾。

于羅（Carlos Yulo）3日及4日在巴黎奧運上接連取得地板項目和跳馬項目的金牌，成為菲國第一位在奧運上取得多面金牌的選手，同時也是菲國第二位在奧運鑲金的選手。

這是他自2020年東京奧運會鎩羽而歸之後，第2次在奧運會上亮相。

于羅於2000年2月出生於馬尼拉，現年24歲，年幼時頗為好動，玩耍時模仿體操選手的動作而且做得有模有樣，於是7歲時被祖父帶到菲律賓體操協會（GAP）接受正式訓練，兩年後就贏得他的首個個人榮譽-菲律賓全國運動會體操地板項目的銀牌。

家境不算富裕的于羅，在馬尼拉完成小學和中學學業之後，2016年在菲律賓體育委員會（PSC）等單位的資助下赴日就學，並接受日本教練釘宮宗大指導。

年僅16歲就離鄉背井，獨自一人在陌生的環境生活並非易事。

于羅2019年11月接受菲國媒體Rappler訪問時回憶：「時間彷彿變得漫長，孤獨感籠罩著我。那是一座很大的體育館，裡面只有我和教練，而在菲律賓，我總是和隊友們一起練習。」

所幸，一切的付出沒有白費，于羅在日本逐漸進化成世界級的選手。

2018年，于羅在杜哈（Doha）世界競技體操錦標賽中摘下地板項目的銅牌，次年又在斯圖加特（Stuttgart）世界競技體操錦標賽中拿下金牌，成為首位在世界級賽事中奪冠的菲律賓體操選手。

他在媒體訪問中說：「幸好當初沒有放棄，否則現在可能只是一個無業遊民。」

于羅繼續在國際賽事中發光，在世界競技體操錦標賽及亞洲運動會等賽事，取得無數獎牌，成為體操界後起之秀。

2020年東京奧運，于羅在拿手的地板項目發生失誤，未能進入決賽，跳馬項目最終也以第4名飲恨。根據菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）於2022年3月的專訪，于羅表示東京奧運的經驗「打開了他的雙眼」。

于羅說：「我在東京奧運上學到很多，我發現一個人最大的敵人就是自己，如果你不專注於自己做的事，你就注定敬陪末座。」

東京奧運失利後，他並不沮喪，而是反覆觀看比賽影片、檢討錯誤，並且加倍努力練習，誓不重蹈覆轍，兩個月後就在北九州市世界競技體操錦標賽拿下一金一銀，重拾信心。

去年6月，于羅因「個人因素」與釘宮宗大拆夥，另一名日籍教練也因傷臨時無法前來馬尼拉訓練，導致于羅在巴黎奧運登場前的數個月期間沒有教練。面對新的挑戰，他選擇到其他國家參加短期訓練營，以維持自身狀態。

于羅還是在巴黎奧運證明了自己的實力，他在拿下第2面金牌後表示，人生諸多考驗都是上天所賜，目的是讓自己變得更強，「祂給了我這些考驗，因為祂知道我可以克服它們。」

成為菲國人民心目中的體操金童，于羅希望這波熱潮能帶動菲律賓體操風氣，吸引更多小朋友加入練習體操的行列。