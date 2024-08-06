快訊

中職／傳郭天信、張政禹也打德州撲克 龍隊下放二軍

前SBL球員驚傳酒駕…開車不到200公尺自爆「喝醉了」 上銬逮捕畫面曝光

台美貿易倡議玩真的！戴琪提交報告 有望年底生效

奧運田徑／如在薰衣草田中奔跑 巴黎奧運紫賽道保證夢幻

中央社／ 巴黎5日綜合外電報導
巴黎奧運田徑場。 法新社
巴黎奧運田徑場。 法新社

跳脫傳統磚紅，巴黎奧運的田徑賽道換上活力滿點的薰衣草紫，美得讓選手們讚不絕口。

10日將在女子三級跳遠決賽出賽、志在為多明尼加爭取歷來第一面奧運獎牌的拉方德（Thea LaFond）說：「好閃亮，好少女，我覺得好可愛，我真的這樣覺得。紫色的賽道，棒呆了！」

2024巴黎奧運品牌識別總監伊維內克（CamilleYvinec）表示，團隊單是構思配色就花了2年時間，最後是在參考法國南部薰衣草田後定調，把法國國家體育場（Stade de France）的賽道換上紫色。

本屆奧運有部分賽事在法國南部的尼斯和馬賽舉行。

伊維內克說，紫色不僅跳脫奧林匹克五環顏色，也有別於傳統賽道的磚紅，「我們最想要的，是高雅的顏色」。

由於2016年里約奧運是採用藍色賽道，而馬德里已有綠色賽道，巴黎得跳脫傳統思維。

烏克蘭跳高女將馬胡奇赫（Yaroslava Mahuchikh）晉級決賽後說，「真的好漂亮」，她說，這是她第一次看到紫色的賽道，「真的很酷，確實是以前奧運沒有的顏色」。

美國田徑女將李特（Shamier Little）則因為太喜歡這顏色的賽道，索性把頭髮染成了一樣的紫色。

運動品牌耐吉（Nike）、阿迪達斯（Adidas）、彪馬（Puma）當然也早有準備，各自推出了亮橙色與亮黃色跑鞋，與紫色賽道形成鮮明對比，相互輝映。

巴黎奧運田徑場。 法新社
巴黎奧運田徑場。 法新社

2024巴黎奧運搶先報

▪ 巴黎奧運／唐嘉鴻體操銅牌加碼1.5倍 國光獎金目前已發出7790萬元
▪ 羽球／「相信兒子」 李洋父直接買高價4強門票
▪ 羽球／拿金牌後終於可刮鬍子了！ 李洋IG分享燦笑帥照
▪ 拳擊／國際拳總開記者會想批林郁婷 惹毛國際媒體
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 1金3銅排名31 看中華隊本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

延伸閱讀

奧運桌球／中華隊女團直落三擊敗澳洲 8強賽對決頭號種子大陸

奧運羽球／王齊麟曬「超猛核心照」網敲碗：用這姿勢16蹲

奧運田徑／致敬土耳其射擊大叔！瑞典撐竿跳金牌模仿比槍動作

看到這幕直接大破防！奧運比賽1張照片讓人秒淚崩 「日本最強舉球員」因病去世...隊友沒有忘記他

相關新聞

奧運田徑／致敬土耳其射擊大叔！瑞典撐竿跳金牌模仿比槍動作

土耳其51歲射擊好手迪凱區（Yusuf Dikec）在巴黎奧運因無裝備上陣比賽，成為全球最受矚目選手，連瑞典「撐竿跳天才」杜普蘭提斯（Armand Duplantis）都跟上流行，模仿迪凱區招牌動作。

奧運射擊／土耳其大叔9歲女兒甜美曝光！網驚豔：殺手秒變未來國民岳父

土耳其51歲射擊好手迪凱區（Yusuf Dikeç）在本屆巴黎奧運輕裝上陣，混合團體10公尺空氣手槍項目奪下銀牌後…

奧運擊劍／「美到像AI」匈牙利21歲女劍客脫下面罩驚豔全場

匈牙利21歲女子擊劍選手蘇克絲（Luca Szucs）參加巴黎奧運，因驚人美貌引發網友熱議，被稱讚「美到以為是AI生成影像」。 蘇克絲2002年9月20日出生於匈牙利布達佩斯，8歲開始學習擊劍術

背負和平的重量往上攀：巴黎奧運的烏克蘭運動攀岩選手故事

今屆奧運攀岩比賽中，女子抱石與先鋒賽有一位選手注定要背負著比自己的身體更沉重的重量去出賽，那就是䁥稱珍雅（Jenya）的烏克蘭選手尤夫根妮婭（Ievgeniia Kazbekova）。自14歲起便披上烏克蘭藍黃戰袍的她，在徒手獨攀名人艾利克斯（Alex Honnold）的podcast節目《Climbing Gold》裡說道： 「我曾經看不到攀岩的意義，當我國的人民正在死去，我為何還要去比賽？」

奧運田徑／如在薰衣草田中奔跑 巴黎奧運紫賽道保證夢幻

跳脫傳統磚紅，巴黎奧運的田徑賽道換上活力滿點的薰衣草紫，美得讓選手們讚不絕口

奧運游泳／巴拉圭女神遭淘汰去迪士尼玩 被逐出村後宣布退休

20歲巴拉圭游泳女神阿隆索（Luana Alonso）在巴黎奧運女子100公尺蝶式預賽被淘汰，她因偷溜去迪士尼樂園和逛精品店，沒留下來為隊友們加油，遭巴拉圭奧會趕出選手村，沒想到她竟直接宣布退休。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。