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奧運田徑／致敬土耳其射擊大叔！瑞典撐竿跳金牌模仿比槍動作
土耳其51歲射擊好手迪凱區（Yusuf Dikec）在巴黎奧運因無裝備上陣比賽，成為全球最受矚目選手，連瑞典「撐竿跳天才」杜普蘭提斯（Armand Duplantis）都跟上流行，模仿迪凱區招牌動作。
杜普蘭提斯以6公尺25打破世界紀錄，奪下巴黎奧運男子撐竿跳金牌。他也向土耳其大叔致敬，成功過竿後，模仿迪凱區射擊動作來慶祝，他先往後一步，右手做出手槍動作，因為褲子沒有口袋，所以左手稍微伸進褲子代替。
杜普蘭提斯還在比賽中與希臘選手卡拉利斯（Emmanouil Karalis）聊到迪凱區，笑到倒在卡拉利斯身上。迪凱區本人看到後，也在社群網站上表示，「恭喜杜普蘭提斯。」
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