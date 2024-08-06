奧運游泳／巴拉圭女神遭淘汰去迪士尼玩 被逐出村後宣布退休

20歲巴拉圭游泳女神阿隆索（Luana Alonso）在巴黎奧運女子100公尺蝶式預賽被淘汰，她因偷溜去迪士尼樂園和逛精品店，沒留下來為隊友們加油，遭巴拉圭奧會趕出選手村，沒想到她竟直接宣布退休。

巴拉圭奧會總經理謝勒（Larissa Schaerer）發聲明指出，阿隆索此舉對代表團造成不好的影響；主席培瑞茲（Camilo Perez）對阿隆索未依規定通報，擅自離開選手村表達不滿，認為這是「違規行為」，巴拉圭奧會將展開調查，釐清實際狀況和相關責任。

阿隆索決定回美國念大學，她在擁有64萬粉絲的IG發文寫道，「這是最後一場比賽，我將從游泳界退休，已經游18年，有太多感情。我把生命中一部份獻給你們，不會用任何東西交換，因為這是一生中最棒的經歷，你們給我很多快樂，其他國家的朋友我將永遠記在心中。」

阿隆索曾參加東京奧運，她強調退休是巴黎奧運前就做出的決定，為自己離開方式感到抱歉，「事情沒有按照我希望的發生，我真誠地向巴拉圭道歉，我盡力了。很高興能在這裡退休，奧運終於有滿場觀眾的體育館。」

阿隆索稍早發IG限動澄清，「我從未被踢出或被驅逐到任何地方，請停止傳播虛假資訊。我不想發表任何聲明，但也不會讓謊言影響我。