奧運射擊／土耳其大叔9歲女兒甜美曝光！網驚豔：殺手秒變未來國民岳父

土耳其51歲射擊好手迪凱區（Yusuf Dikeç）在本屆巴黎奧運輕裝上陣，混合團體10公尺空氣手槍項目奪下銀牌後「一射成名」全球爆紅。回國後他帶著9歲愛女巴莎克亮相接受Medya Midas訪問，女兒的可愛畫面再度掀起熱議，網友紛紛直呼他「殺手秒變國民岳父」。

受訪影片可見，迪凱齊的女兒巴莎克（Başak Dikeç）戴著爸爸的銀牌，父女之間充滿溫暖互動，她談論是如何給予爸爸奧運策略，助他贏得勝利。迪凱區則說女兒是「他生存在世界上唯一的原因」，巴莎克也是一位運動員，目前在體操界發展。

據《經濟時報》的報導指出，巴莎克表示，她不斷鼓勵爸爸，叫他要對自己有信心，而且在扣拉板機時一定要調整自己的呼吸才能維持手勢的穩定度，以避免產生過度的震動搖晃。

此外，ABP News還提到，迪凱區認為，觀眾們看到他能一身輕裝射擊，似乎拿牌很容易，但其實是他每周訓練6天，每次4至5小時，練了24年功夫的結果。

兩人一同受訪的畫面曝光後瞬間引起網友熱議「每個成功男人的背後一定都有個女人，只是這次是他女兒」、「殺手其實是慈父」、「這次巴黎奧運對父女倆來說都是一個很棒的回憶」、「很甜蜜的時刻，很難相信一個女兒的建議會改變爸爸這麼多」。

土耳其51歲射擊好手迪凱區（Yusuf Dikec）攜9歲愛女巴莎克亮相接受訪問。圖擷自Medya Midas