奧運羽球／志田千陽IG暴漲31萬粉 有經紀公司想挖角進演藝圈

日本羽球女神志田千陽與松山奈未搭檔，出戰巴黎奧運女子雙打賽事，最終奪下銅牌。志田千陽因擁有清新臉蛋和甜美笑容，融化許多觀眾的心，IG追蹤數從開幕前43萬暴增至74萬，如今傳出多家經紀公司想挖角她進軍演藝圈。

日本女雙在4強迎戰中國，志田千陽比賽中保持甜美笑容，還做出俏皮吐舌動作，一夕爆紅，但最終輸掉比賽無緣金牌，志田千陽忍不住落淚，讓許多觀眾相當心疼。銅牌戰日本女雙直落二戰勝馬來西亞組合，摘下銅牌，志田千陽也重拾笑容。

志田千陽因奧運人氣暴漲，據日媒《體育報知》報導，她開始受到演藝圈關注，有娛樂公司相關人士表示，「如果有機會，想和她一起工作，她對演藝圈有興趣的話，請務必說一聲」。專門培養主播的經紀公司則提到，志田千陽非常受同性粉絲支持，將來會被挖角當體育主播。

志田千陽私下也是追星族，經常去日本女團「乃木坂46」演唱會，她是前成員山下美月鐵粉，還在比賽時被拍到包包用偶像周邊鑰匙圈，掀起話題。曾有網友好奇詢問，「志田千陽當初怎麼沒去徵選？」