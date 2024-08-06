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奧運體操／菲國好手奪2金寫歷史 商家紛推同名促銷活動慶賀
菲律賓體操選手卡羅斯．于羅最近在巴黎奧運奪得2面金牌，創菲國奧運史首例，菲國舉國歡騰，餐廳及商家紛紛推出促銷活動，只要消費者的名字有「卡羅斯」，就可享受優惠。
于羅（Carlos Yulo）3日及4日在巴黎奧運上接連取得地板項目和跳馬項目的金牌，成為菲國第一位在奧運上取得多面金牌的選手，也讓菲律賓在本屆奧運會上的獎牌排名大幅提升。
菲律賓餐廳及商家紛紛推出促銷活動，以共同慶祝光榮一刻。大馬尼拉地區奎松市（Quezon City）一家珍奶店，5日至7日為所有名為「卡羅斯」的消費者提供免費珍奶一杯。
大馬尼拉地區一家連鎖沙龍，宣布在5日至11日期間為名叫「卡羅斯」的民眾免費理髮；拉斯皮納斯市（Las Piñas）一家健身房讓所有「卡羅斯」在8月結束以前免費加入終生會員。
西內格羅省（Negros Occidental）一家遊樂園宣布，8日至11日期間，所有「卡羅斯」都可免費入園；拉古納省（Laguna）一家健檢中心則是在5日至10日期間，為所有「卡羅斯」提供8折優惠。
此外，還有很多餐廳及商家提供類似優惠。菲律賓因更名程序複雜，尚未傳出民眾為享受優惠而更名的事件。
至於于羅本人，他除了可依菲國體育榮譽相關法規獲得2000萬披索獎金（約新台幣1128萬元）之外，菲國眾議院還將追加300萬披索獎金。
一家房地產公司也把之前承諾贈送給于羅的2房高級單位，升級為3房高級單位，外加300萬披索現金獎勵；許多餐廳也為于羅提供終生免費進店用餐的優惠。
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