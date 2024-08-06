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奧運田徑／肯亞「微笑刺客」契貝 女子5千公尺奪金斷名將衛冕夢

中央社／ 巴黎5日綜合外電報導
肯亞長跑好手契貝今天在巴黎奧運女子5000公尺賽事靠著出色策略贏得金牌。 法新社
肯亞長跑好手契貝今天在巴黎奧運女子5000公尺賽事靠著出色策略贏得金牌。 法新社

肯亞長跑好手契貝（Beatrice Chebet）今天在巴黎奧運女子5000公尺賽事靠著出色策略贏得金牌，粉碎名將哈山（Sifan Hassan）衛冕冠軍的美夢。

法新社報導，暱稱「微笑刺客」的契貝今天看準時機，最後衝刺階段一舉超越同胞基皮耶貢（Faith Kipyegon），以14分28秒56成績鍍金。

基皮耶貢是本屆世界田徑錦標賽女子5000公尺金牌得主，今天疑似在最後兩圈時推擠衣索比亞選手特塞蓋（Gudaf Tsegay），一度被判定喪失銀牌資格。

不過肯亞方面提出申訴後，基皮耶貢成功拿回銀牌，這也連帶讓成績14分30秒61的衣索比亞裔荷蘭籍選手哈山退居銅牌。

31歲的哈山一直尋求成為首位在同屆奧運連摘5000公尺、1萬公尺、馬拉松項目金牌的女子選手，追平男子長跑傳奇扎托佩克（Emil Zatopek）1952年赫爾辛基奧運締造的紀錄。

哈山今天比賽大多採取她最喜歡的戰術，也就是跟著其他選手跑，但這次卻無法在最後階段追上契貝與基皮耶貢的步伐。

基皮耶貢原本在最後直線階段處領先優勢，契貝這個時候卻仍拿出最後一絲衝刺力道率先跨越終點線，讓基皮耶貢束手無策。

契貝賽後表示，她深知基皮耶貢很強，「所以我必須在最後400公尺奮力一搏」。她說基皮耶貢衝到前面時，「我心想就跟著她，然後看自己能否保住第2的成績」，而且如果一直跟著基皮耶貢後面跑，至少可以摘銀。

契貝賽回想，「最後400公尺時，我感覺體力還很足，便往前衝，並在最後300公尺跑更快一些，很幸運地，我最終能贏得勝利」。

這場勝利是24歲契貝這個賽季拿下的另一個里程碑，她5月剛在美國俄勒岡州尤金（Eugene）刷新1萬公尺世界紀錄。

契貝接下來將在9日登場的女子1萬公尺賽事中，與上屆金牌得主哈山一較高下。

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